Владельцы Mastercard банка «Возрождение» могут выиграть поездку на кинофестиваль в Канны

Банк «Возрождение» приглашает владельцев карт платежной системы Mastercard принять участие в акции «Очутитесь в мире большого кино с Mastercard», главный приз — поездка на двоих на Каннский международный кинофестиваль с 8 по 10 мая, акция действует до 8 апреля включительно, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Победителей ждут незабываемые впечатления от посещения одного из самых главных событий мирового кинематографа и бесценные сюрпризы от Mastercard: 100 электронных сертификатов онлайн сервиса kinohod.ru на сумму 1 тысяча рублей», — говорится в сообщении.

Для участия в акции держателю карты Mastercard достаточно пройти регистрацию, заполнив форму на сайте. В программе участвуют все дебетовые и кредитные карты Mastercard любого уровня.