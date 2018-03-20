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Владельцы Mastercard банка «Возрождение» могут выиграть поездку на кинофестиваль в Канны
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Владельцы Mastercard банка «Возрождение» могут выиграть поездку на кинофестиваль в Канны 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Банк «Возрождение» приглашает владельцев карт платежной системы Mastercard принять участие в акции «Очутитесь в мире большого кино с Mastercard», главный приз — поездка на двоих на Каннский международный кинофестиваль с 8 по 10 мая, акция действует до 8 апреля включительно, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
«Победителей ждут незабываемые впечатления от посещения одного из самых главных событий мирового кинематографа и бесценные сюрпризы от Mastercard: 100 электронных сертификатов онлайн сервиса kinohod.ru на сумму 1 тысяча рублей», — говорится в сообщении.
Для участия в акции держателю карты Mastercard достаточно пройти регистрацию, заполнив форму на сайте. В программе участвуют все дебетовые и кредитные карты Mastercard любого уровня.
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