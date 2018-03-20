Рубль стабилен к доллару и растет к евро на нефти дороже $66,5

Рубль стабилен к доллару и растет к евро днем во вторник на дорогой нефти, отыгрывая сползание европейской валюты на форекс в район 1,23 доллара.

Низкий аппетит к риску и геополитический негатив сохраняют давление на рубль, говорят аналитики.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГЕОПОЛИТИКИ Курс доллара расчетами "завтра" к 14.16 мск снижался на 2 копейки — до 57,82 рубля, курс евро — на 17 копеек — до 71,16 рубля, следует из данных Московской биржи

Курс рубля днем стабилизировался к доллару и повышался к евро, отыгрывая курсовую динамику форекс, где европейская валюта слабеет в направлении уровня 1,23 доллара.

Ираном. Рынок нефти обновляет максимумы с конца февраля — выше уровня 66,5 доллара за баррель сорта Brent. Цены на нефть опираются на новости об обострении конфликта между Саудовской Аравией

В воскресенье принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Мухаммед бен Салман заявил в интервью американскому телевидению, что в случае появления у Ирана атомной бомбы Саудовская Аравия незамедлительно начнёт собственную ядерную программу с военной составляющей.

В то же время, рубль практически игнорирует нефтяной фактор, оставаясь под давлением общего снижения спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов.

Кроме того, раскручивание спирали геополитического напряжения вокруг ситуации в связи с "делом Скрипаля" добавляет давления на курс рубля против основных резервных валют, отмечают эксперты.

В итоге, курс доллара днем мало менялся, а евро снижался — в пределах 0,15%. Рублевая цена "черного золота" поднялась в район уровня 3,85 тысячи рублей за баррель. Таким образом, отставание рубля от нефти в росте против доллара — налицо. ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Это обстоятельство в сочетании со сравнительно высокими ценами на нефть позволяет предположить, что пара USD/RUB, вероятно, вернется к отметке 56,7", — добавил он. В преддверии налоговых выплат экспортеры продолжат активно продавать иностранную валюту, считает Том Левинсон из компании "Сбербанк КИБ"

"Есть вероятность, что регулятор не только повысит ставку, но и даст сигналы относительно темпов ее изменения до конца года. Ожидаемый торговый диапазон курса на сегодня составляет 57,25-58,25 рубля за доллар", — добавил он.