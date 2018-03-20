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Рубль стабилен к доллару и растет к евро
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Рубль стабилен к доллару и растет к евро на нефти дороже $66,5 

Прайм 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Рубль стабилен к доллару и растет к евро днем во вторник на дорогой нефти, отыгрывая сползание европейской валюты на форекс в район 1,23 доллара.
Низкий аппетит к риску и геополитический негатив сохраняют давление на рубль, говорят аналитики.
Курс доллара расчетами "завтра" к 14.16 мск снижался на 2 копейки — до 57,82 рубля, курс евро — на 17 копеек — до 71,16 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГЕОПОЛИТИКИ

Курс рубля днем стабилизировался к доллару и повышался к евро, отыгрывая курсовую динамику форекс, где европейская валюта слабеет в направлении уровня 1,23 доллара.
Рынок нефти обновляет максимумы с конца февраля — выше уровня 66,5 доллара за баррель сорта Brent. Цены на нефть опираются на новости об обострении конфликта между Саудовской Аравией и Ираном.
В воскресенье принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Мухаммед бен Салман заявил в интервью американскому телевидению, что в случае появления у Ирана атомной бомбы Саудовская Аравия незамедлительно начнёт собственную ядерную программу с военной составляющей.
В то же время, рубль практически игнорирует нефтяной фактор, оставаясь под давлением общего снижения спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов.
Кроме того, раскручивание спирали геополитического напряжения вокруг ситуации в связи с "делом Скрипаля" добавляет давления на курс рубля против основных резервных валют, отмечают эксперты.
В итоге, курс доллара днем мало менялся, а евро снижался — в пределах 0,15%. Рублевая цена "черного золота" поднялась в район уровня 3,85 тысячи рублей за баррель. Таким образом, отставание рубля от нефти в росте против доллара — налицо.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В преддверии налоговых выплат экспортеры продолжат активно продавать иностранную валюту, считает Том Левинсон из компании "Сбербанк КИБ".
"Это обстоятельство в сочетании со сравнительно высокими ценами на нефть позволяет предположить, что пара USD/RUB, вероятно, вернется к отметке 56,7", — добавил он.
Доллар сегодня малоподвижен в преддверии заседания ФРС, говорит Владимир Зотов из Уральского банка реконструкции и развития.
"Есть вероятность, что регулятор не только повысит ставку, но и даст сигналы относительно темпов ее изменения до конца года. Ожидаемый торговый диапазон курса на сегодня составляет 57,25-58,25 рубля за доллар", — добавил он.
Смотрите курсы валют, прогнозы и рыночные сводки на Рамблере.
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