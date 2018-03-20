Аксаков: в основу законопроекта о криптовалютах легли предложения Минфина

В основу законопроекта «О цифровых финансовых активах», который был внесен в Госдуму сегодня, легли предложения Минфина , рассказал RNS руководитель думского комитета по финансовому рынку Геннадий Аксаков, который вносил проект.

«База оттуда (из законопроекта Минфина. — RNS). Текст отредактированный, более отшлифованный, но основа оттуда», — сказал Аксаков.

Руководитель думского комитета отметил, что в подготовке законопроекта также принимал участие ЦБ

«Мы вместе делали этот документ. И я участвовал в его подготовке, и Центральный банк. Это позиция, которую в данном варианте удалось согласовать. Она внесена для того, чтобы на площадке Госдумы уже продолжить дискуссии. Я думаю, что на площадке Госдумы мы будем учитывать и мнение рынка, и мнение ЦБ, и мнение Минэкономразвития », — сказал он RNS.

Законопроект «О цифровых финансовых активах», который регламентирует обращение криптовалют в России , был [внесен] (https://rns.online/finance/V-Gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-kriptovalyutah—2018-03-20/) в Госдуму сегодня.

Документ, в частности, определяет майнинг криптовалют как «предпринимательскую деятельность, направленную на создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты». Кроме того, законопроект определяет понятие криптовалюты, смарт-контракта, токена и цифрового кошелька. Также определяется и регулирование ICO (первичного размещения токенов).