Биткоин в клетке: какие барьеры для инвесторов ставит закон о криптовалютах

Дорожная карта криптовалют в России выглядит пока очень размыто. Тем не менее, в Госдуму внесен очередной законопроект «О цифровых финансовых активах». Руководитель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и его коллеги закрепили понятие «криптовалюты» и «токена» как имущества, предложили ввести очередные ограничения для инвесторов и назвать майнеров предпринимателями. Чего не хватает законопроекту — особенно на фоне обещания Минфина наказывать сроком до 4 лет лишения свободы за оборот «денежных суррогатов»?

Лавировали, но пока не вылавировали

С тем фактом, что технология блокчейн уже прочно заняла позиции в жизни и истории человечества, спорить не собираются даже российские парламентарии. Разговоры о законопроекте, который бы регулировал отношения государства и криптовалютного рынка, в России ведутся уже около года. Позиция властей качественно изменилась: сначала были предостережения и криптовалюту приравнивали к суррогатам, теперь мы пришли к известным распоряжениям президента Владимира Путина , «про-цифровым» речам зампреда Игоря Шувалова и слушаниям в Госдуме. Версии законопроекта обсуждаются сразу несколькими ведомствами — и в ЦБ , и в Минфине, и в Госдуме.

Законопроект в нынешнем виде — это не совсем рабочая модель, черновик своего рода. Да что там, само понятие «криптовалюты» является спорным, так как не все токены несут финансовую, монетарную функцию.

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Криптосообществу же важно, чтобы рынок вошел в правовое поле, что позволит работать на этом рынке легально и, как следствие, поможет привлечь сюда институциональных игроков. Пока же ЦБ в рамках законопроекта пытается лавировать между пользователями, которых необходимо уберечь от рисков и защитить от мошенников и откровенного скама — с одной стороны, и просьбой правительства облегчить закон о криптовалютах — с другой.

Ограничить нельзя помиловать

Выходит, в качестве базы для дальнейших действий закон вполне подходит. Но совершенно ясно, что он претерпит еще миллион поправок и уточнений.

Например, спорными моментами остаются ограничения для отечественных инвесторов, соседствующие с почти карт-бланшем для иностранных. В таком виде законодательная инициатива могла бы задушить ICO рынок в России на корню, заставляя людей продолжать искать базу для краудсейлов за границей.

Кроме того, неясен пока и момент с налогообложением майнинга. Нужно ли этому процессу присваивать статус предпринимательской деятельности и облагать налогом? Как известно, майнеры и так обложены со всех сторон — они платят НДС, оплачивают счета за аренду площадей, за электроэнергию, потребляемую оборудованием в весьма внушительных масштабах. Слишком большое количество поборов для майнеров вряд ли поможет регуляции.

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В тумане остается и статус тех самых операторов, которые станут посредниками при обмене цифровых активов. Это может привести к дополнительным сложностям в регистрации, верификации. Я уверен, что для регуляторов было бы логично оставить признаки удобства немного «анархистской» децентрализованной системы блокчейн-индустрии. Важно, чтобы реальная бюрократия не перекрыла демократию цифровую.

Что же касается уголовной ответственности, то мы, возможно, будем наблюдать коррекцию сроков за экономические преступления, связанные с оборотом денежных суррогатов. Пока же, по словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, группе лиц за предварительный сговор грозит до четырех лет лишения свободы. Здесь ЦБ и Минфину еще предстоит плотная работа с терминологией и сроками, но ясно одно — наказания за подобные нарушения не избежать.