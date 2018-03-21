1,9 тысячи зданий Москвы отключат подсветку в «Час земли»

Архитектурно-художественная подсветка более 1,9 тысячи зданий, рекламных конструкций, мостов и других объектов будет отключена во время акции «Час земли» в столице.

Основной площадкой акции, которая пройдет 24 марта, станет парк «Зарядье». Перечень всех мест, где отключат электроэнергию с 20:30 до 21:30, можно найти на сайте Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Москва принимает участие в акции с 2009 года, в этом году свет на час столичные жители отключат в десятый раз. С каждым годом количество желающих присоединиться к акции растет. 1,5 тысячи зданий отключили свет в 2016 году, в результате нагрузка на энергосистему столицы снизилась на 241 мегаватт, сообщает сайт мэра Москвы.