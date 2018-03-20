Есть Путин — есть Россия

Переизбрание Владимира Путина на пост президента России после 18 лет правления показывает, что в турбулентном мире все большее значение приобретает устойчивость и постоянство.

В современном мире, в котором выделяются три основных центра, китайский лидер Си Цзиньпин стал пожизненным президентом Китая Россия снова дала Владимиру Путину властные полномочия сроком на шесть лет. А в США Дональд Трамп — по-прежнему на посту, несмотря на всю неблагоприятную внутриполитическую атмосферу. Если Трамп дотянет до выборов 2020 года в качестве президента, то снова изберется.

Стабильность и постоянство руководства в конкурирующих странах, должно быть, привлекли внимание Трампа, и, комментируя тот факт, что Си Цзиньпин станет пожизненным лидером, он как бы в шутку сказал: «Возможно, и у нас это когда-нибудь будет». Оппозиция пришла в бешенство. По-нашему, это тоже не шутка, но если Трамп так говорит, вероятно, так оно и есть.

То, с каким количеством голосов в итоге будет избран Путин, важно лишь отчасти. До выборов прогнозы были на уровне 70%. Окончательные результаты пока не объявлены. Лозунг «нет Путина — нет России» его советники планировали использовать еще на предыдущих выборах в стране, но сообщалось, что российский лидер отказался от этого лозунга.

Сейчас все задаются вопросом: а что будет в 2024 году, когда истечет срок его полномочий? По конституции одно и то же лицо может быть президентом только два срока подряд. Путин говорил, что не хочет менять конституцию. Но тогда Путин, которому исполнится 71 год, будет пробовать другие формулы для того, чтобы остаться у власти.

Если будет выбрана формула Си, тогда, как ожидается, Путин реализует этот процесс в самое ближайшее время, уже в 2018 или 2019 году.

Важнейшая особенность выборов в России заключается в том, что кандидат — российский лидер, который в течение 18 лет занимал пост главы государства или премьер-министра. Непрерывный период его правления подразумевает, что при Путине выросло целое молодое поколение. Примечательно, что уровень поддержки Путина среди представителей возрастной группы от 18 до 24 лет — 86%.

Молодые люди верят, что Путин даст им больше возможностей. 67% этой возрастной группы полагает, что Россия движется в правильном направлении. Здесь поддержка выше, чем в других возрастных группах.

Тема, которой молодежь придает наибольшее значение, — повышение уровня жизни в России. Молодые люди считают, что благодаря Путину они получили лучшие возможности, нежели их родители.

В целом же в России медленный экономический рост, далеко не блестящие экономические показатели. Тем не менее молодые избиратели думают иначе.

Для Турции продолжение правления Путина — значит постоянство. Значит продолжение начатого за последние несколько лет диалога и экономических, военных проектов. Иными словами, с точки зрения Турции ситуация не изменится. Стабильное руководство в России обеспечит скорую реализацию начатых проектов. Один из приоритетных из них — атомная электростанция «Аккую»

Путин и религия

Владимир Путин практически не проводил предвыборную кампанию. Его речи были в большей степени посвящены внешней политике. В выступлении 1 марта он представил новые вооружения.

А до этого события наиболее заметной его акцией было погружение в ледяную прорубь в минувшем январе по случаю православного праздника Крещение. У Путина очень хорошие отношения с православной церковью . При необходимости он ходит в церковь, принимает участие в богослужениях. Все помнят, как на церемонии по случаю прибытия в Москву мощей Николая Чудотворца в 2017 году, Путин поцеловал ларец с мощами святого. В 2016 году, когда Путин встретился с монахами на святой горе Афон в ходе визита в Грецию , он на несколько минут занял трон византийских императоров.

Известно, что религиозный фактор в жизни бывшего полковника КГБ в Советском Союзе отсутствовал. А в новый период идеологию России определяет национализм, патриотизм, консерватизм и верность государству. При этом связующим звеном для всех этих компонентов является религия. Кремль в том числе при поддержке православной церкви соединяет все эти части воедино и формирует новую идеологию России.

Православие играет определяющую роль и во внешней политике России. Страны и сообщества этого вероисповедания Россия считает своей естественной зоной влияния. Для России православные — естественное продолжение и элемент влияния.

Отсюда возникли предположения о том, что «Путин хочет сделать Россию третьим Римом ». Если второй Рим — Византия, то путинский «третий Рим» должен быть шире Византии… Хотя считается, что Византии, которую называют вторым Римом, не стало в 1453 году, с другой стороны, если вспомнить, что впоследствии Мехмед II возродил Константинопольский патриархат и православие, то можно также предположить, что второй Рим продолжает существовать в зоне ответственности Турции.

Тайна покушения на шпиона

Отравление бывшего российского шпиона Скрипаля, который когда-то работал на Россию и Великобританию , и его дочери толкнуло мир к новой напряженности. Лондон, прямо обвиняя в этом инциденте Владимира Путина, почти не предоставил доказательств. Вопросов в этом деле больше, чем ответов.

До сих пор неясно, какую пользу это покушение, совершенное словно по сценарию с применением химического отравляющего вещества, происхождение которого можно без труда выяснить, принесет Москве. Сейчас высказываются следующие предположения.

— Скрипаль какое-то время молчал, а затем снова занялся шпионажем, и в Москве это кого-то разозлило.

— Атака была тонко спланирована для того, чтобы показать Лондону, насколько он одинок и неэффективен перед Москвой, и подтолкнуть Великобританию к новому хаосу и изоляции. Если цель заключалась в этом, тогда действительно нельзя сказать, что Великобритания встретила какую-либо колоссальную поддержку и солидарность со стороны своих союзников. Атака вызвала панику и чувство одиночества у британского населения. Да, есть психологический эффект и есть гнев в отношении Москвы, если она несет ответственность за произошедшее.

— Москва хотела показать внутри страны и за рубежом, насколько она сильна.

— Это покушение совершило некое подразделение российских спецслужб или мафиозные структуры без ведома высшего руководства.

Эти мотивы по-прежнему не объясняют произошедших событий. Агент был отравлен вместе со своей дочерью, которая приехала из России навестить его. Сообщалось, что яд был тайно помещен в багаж Скрипаль, возможно, в косметику.

И последний вероятный сценарий: покушение устроила третья сторона с целью испортить отношения между Лондоном и Москвой. Речь идет о чрезвычайно сложных расчетах.

На это нужны деньги

В 2015-2016 годах российская экономика сократилась. Западные экономисты даже прогнозировали крах России. Россия не рухнула. Прогноз темпов роста на 2017-2018 годы — порядка 1,5%. Это крайне низкие темпы. Растущее внешнее давление и санкции препятствуют притоку капитала в страну. Для попытки Путина повысить уровень жизни в России ее экономика слишком медленно развивается. Как минимум последние ракетные проекты Путина требуют новых расходов.

Факторы, которые обеспечивают России быструю реанимацию, — нефть и природный газ. Цены на нефть обладают ключевым значением для этой страны. Министерство финансов РФ говорит, что если баррель нефти будет стоить в среднем 53 доллара, у страны будет бездефицитный бюджет… Более высокие цены на нефть, чем в предыдущие годы, — шанс для России.

В настоящее время стоимость барреля нефти — 60 долларов. Цена на нефть повысилась благодаря тому, что Саудовская Аравия убедила другие страны ОПЕК предпринять усилия в направлении «сокращения добычи и снижения предложения». Более того, в прошлом октябре король Саудовской Аравии Салман даже отправился в Москву, убедил в этом Путина и к тому же сделал России новые оружейные заказы. Сейчас Россия и Саудовская Аравия, а также Иран сокращают добычу нефти.

Но по вопросу об идеальной цене на нефть нет единства взглядов. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед, находясь в погоне за дорогостоящими проектами, хотел бы видеть нефть на отметке 80 долларов. Но не получилось, и Саудовская Аравия согласилась на 70 долларов. Иран же не жадничает и хочет, чтобы цена сохранялась на уровне 60 долларов.

Цена 80 долларов и выше в это сложное время может осложнить мировую экономическую ситуацию и повлечь за собой сокращение экономики. Кроме того, 70 долларов — подходящая цена для американских производителей сланцевой нефти. При стоимости сырья 70 долларов за баррель производство сланцевого газа обеспечивает прибыль, и тогда США налегают на сланцевую нефть и перенасыщают рынок нефтью. Возникает избыток предложения, и цена падает.