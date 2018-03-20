Как молодым семьям получить субсидию от государства для покупки жилья?

Субсидия составляет не менее 30% от стоимости жилья, а для семей с детьми — 35%.

Воронежской области в 2018 году на обеспечение доступным и комфортным жильём молодых семей выделят более 333,7 млн рублей, из которых 133,7 млн рублей поступят из федерального и 200 млн — из областного бюджета.

Больше всего субсидий получит Бобровский район (66,5 млн руб.), затем Воронеж (48,1 млн рублей) и Аннинский район (29,8 млн рублей). На последнем месте негласного рейтинга размера субсидий оказался Верхнехавский район — 360 тысяч рублей, где проживает всего 25 тысяч жителей.

Отметим, что субсидия для молодых семей, не имеющих детей, составляет не менее 30% от стоимости жилья, а для молодых семей, воспитывающих одного или более ребёнка — не менее 35%. Документы на участие в программе молодые семьи должны подавать в органы местного самоуправления по месту жительства.