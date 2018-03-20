МОСКВА, 20 мар — РИА Недвижимость. Велозаводский рынок в Москве откроют после реконструкции 22 марта, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Киевская площадь», которое является владельцем рынка.
"В результате полной реконструкции здания был модернизирован фасад, установлена новая система кондиционирования и вентиляции, построены холодильные витрины", — отмечается в пресс-релизе.
В нем добавляется, что на рынке будет оборудовано несколько тематических зон, полностью изолированных друг от друга. Это «рыбная» зона, которую оснастят отдельной вытяжкой, дополнительными мощностями для работы аквариума и системой мгновенной утилизации биологических отходов, не наносящей вред окружающей среде. Особенностью рынка станут в том числе деревянные прилавки со встроенной системой охлаждения и вентиляцией, добавляется в нем.
Отдельное пространство на территории рынка будет выделено для тех, кто захочет реализовать продукцию, выращенную на своем собственном приусадебном участке, или домашние соленья. Для них будет введена чисто символическая арендная плата, говорится в материалах.
В них добавляется, что также на рынке будет возможность приобрести свежеиспечённый хлеб, приготовленный по рецептам разных стран. По периметру здания разместятся пять павильонов, оснащенных печами и мощными вытяжками. Кроме того, на Велозаводском появится один из самых крупных цветочных рынков столицы. Ему будет отдан весь цокольный этаж — 6 тысяч квадратных метров.
Свое название рынок взял от одноименной улицы — «Велозаводская» и был построен в 1932 году по проекту архитекторов Ю. С. Гриневецкого и М. Ф. Оленева. Ранее в этом районе находился Первый московский завод велосипедов. За свою историю Велозаводский рынок пережил только одну реконструкцию — в 1973 году. С тех пор его строения морально устарели и нуждались в капитальном ремонте. В 2017 году у банка ВТБ 100% акций ОАО «Велозаводский рынок» приобрела группа компаний «Киевская площадь» за 712 миллионов рублей, после чего рынок был закрыт на реконструкцию.