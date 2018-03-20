Велозаводский рынок в Москве откроют после реконструкции 22 марта

МОСКВА , 20 мар — РИА Недвижимость. Велозаводский рынок в Москве откроют после реконструкции 22 марта, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Киевская площадь», которое является владельцем рынка.

"В результате полной реконструкции здания был модернизирован фасад, установлена новая система кондиционирования и вентиляции, построены холодильные витрины", — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на рынке будет оборудовано несколько тематических зон, полностью изолированных друг от друга. Это «рыбная» зона, которую оснастят отдельной вытяжкой, дополнительными мощностями для работы аквариума и системой мгновенной утилизации биологических отходов, не наносящей вред окружающей среде. Особенностью рынка станут в том числе деревянные прилавки со встроенной системой охлаждения и вентиляцией, добавляется в нем.

Отдельное пространство на территории рынка будет выделено для тех, кто захочет реализовать продукцию, выращенную на своем собственном приусадебном участке, или домашние соленья. Для них будет введена чисто символическая арендная плата, говорится в материалах.

В них добавляется, что также на рынке будет возможность приобрести свежеиспечённый хлеб, приготовленный по рецептам разных стран. По периметру здания разместятся пять павильонов, оснащенных печами и мощными вытяжками. Кроме того, на Велозаводском появится один из самых крупных цветочных рынков столицы. Ему будет отдан весь цокольный этаж — 6 тысяч квадратных метров.