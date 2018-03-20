Эксперты подсчитали, сколько элитного жилья можно купить в Москве на 1 миллион долларов 

В исследовании города распределили по количеству жилой площади, которую можно приобрести на 1 миллион долларов. В начале года в российской столице на эту сумму можно было купить 81 квадратный метр элитного жилья. Таким образом, Москва оказалась на 15-м месте.
Городом с самой дорогой элитной недвижимостью остался Монако — там на 1 миллион долларов можно купить 16 квадратных метров элитного жилья. В топ-5 вошли Гонконг (22 квадратного метра), Нью-Йорк (25 квадратных метров), Лондон (28 квадратных метров) и Сингапур (39 квадратных метров).