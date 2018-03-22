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Индекс делового климата IFO в Германии в марте снизился в рамках прогноза
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Индекс делового климата IFO в Германии в марте снизился в рамках прогноза 

Прайм 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Индекс делового климата в Германии в марте упал до 114,7 пункта с показателя февраля в 115,4 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
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 Ещё 5 источников 
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