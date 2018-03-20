Не устоять! Безупречные условия на новый Audi Q5 в АЦ Волгоградский

Audi Q5 второго поколения устанавливает высочайшие стандарты в своем классе, предлагая передовые технологии, непревзойденный уровень комфорта и безопасности, а также отточенную управляемость. Автомобиль получил модернизированный высокоэффективный двигатель, систему полного привода quattro с технологией ultra, адаптивную пневматическую подвеску, инновационную оптику Audi Matrix LED с динамическими указателями поворота и широкий набор информационно-развлекательных и ассистирующих систем.

Особые условия на новый Audi Q5 удивят не только вас. Почувствуйте, как сам город не может устоять перед безупречностью автомобиля.

— Специальная цена — Audi Q5 от 2 645 000 рублей*;

— Привлекательная процентная ставка — 9,0%, ежемесячный платеж — 24 757 рублей**.

Успейте приобрести Audi Q5 с максимальной выгодой — предложение действует до 31 марта 2018 года.

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Мы ждем вас в АЦ Волгоградский на Волгоградском проспекте, 41/1.

www.audi-volgogradsky.ru * Количество автомобилей ограничено. Предложение действует до 31.03 2018 г. В предложении указаны максимальные розничные цены на модель Audi Q5 в базовой комплектации. Подробности у официальных дилеров Audi. Цена действительна при покупке автомобиля 2017 года при условии сдачи автомобиля Audi возрастом до 5 лет в трейд-ин.

** Основные условия кредитования (ссылка раскрывается в текст ниже) Ежемесячный платеж 24 476 рублей означает размер затрат клиента, взявшего кредит в рамках специальной акции «Audi Credit Comfort*» на покупку нового Audi Q5 в базовой комплектации стоимостью 2 615 000 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 1 046 000 рублей (40% от стоимости автомобиля), остаточным платежом 1 046 000 (40%) и процентной ставкой 9% годовых при предоставлении полного пакета документов. Информация не является офертой, расчет приблизительный. Полная стоимость кредита и его параметры будут рассчитаны на основе Анкеты, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» в рамках специальной акции «Audi Credit Comfort*» для приобретения нового Audi Q5: валюта кредита — рубли РФ ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн рублей при предоставлении полного пакета документов и до 2 млн руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка (полный пакет документов): при сроке 12, 18, 24, 30 или 36 месяцев — 9% годовых при первоначальном взносе (далее ПВ) от 15% (включительно) и 7,3% — при сроке 12 месяцев и ПВ от 40%. Процентная ставка (два документа): при сроке 12, 18, 24, 30 или 36 месяцев — 11,9% годовых при ПВ от 40% (включительно). Минимальный размер остаточного платежа — 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа (в % от стоимости автомобиля) составит: при сроке 12 мес. — 55%, при сроках 18 или 24 месяца — 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30 или 36 месяцев — 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, при этом сумма страховой премии зависит от перечня рисков, выбранной программы и суммы кредита. Условия кредита действительны с 01.03.2018 по 31.03.2018 и могут быть изменены Банком. Подробности: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный), лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

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