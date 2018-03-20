Москвичи со средним заработком могут накопить на квартиру в столице за 9,5 лет

Московской семье из двух работающих человек без детей понадобится минимум 9 лет и 6 месяцев, чтобы при минимальных расходах накопить на двухкомнатную квартиру в новостройке в старых границах столицы, сообщается на сайте компании Metrium.

По подсчетам аналитиков компании, за 2017 год московская семья со средним доходом заработала порядка 905 тысяч рублей (примерно 56 тысяч рублей в месяц на одного человека) за вычетом прожиточного минимума (порядка 18 тысяч рублей в месяц на члена семьи). При этом средняя стоимость квартиры комфорт-класса в пределах «старой» Москвы в IV квартале 2017 года составила 8,77 миллиона рублей. Общая площадь — 58,2 квадратных метра, что сопоставимо с размерами стандартной двухкомнатной квартиры.

«Разделив стоимость квартиры на годовой доход, эксперты выяснили, что москвичам со средним заработком понадобилось бы 9 лет и 6 месяцев, чтобы при минимально необходимых расходах накопить на обычную квартиру в новостройке», — говорится в сообщении.

По сравнению с IV кварталом 2016 года доступность жилья снизилась. Год назад среднегодовой доход был таким же (906 тысяч рублей), но стоимость средней квартиры — ниже (8,36 миллиона рублей). Тогда московская семья могла накопить деньги за 9 лет и 2 месяца.

«Таким образом, за прошедший год соотношение стоимости жилья в новостройках и доходов москвичей изменилось не в пользу последних. Прежде всего, это связано с увеличением на 5% средней стоимости квартиры в новостройках, а также с ростом минимальных расходов домохозяйства на 6%. Среднедушевой доход при этом практически не изменился, составив 55-56 тысяч рублей на одного человека в месяц», — пояснила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что по сравнению с докризисным периодом квартира в столичной новостройке сегодня остается все же более доступной. Так, в IV квартале 2014 года семье со средними доходами (840 тысяч рублей в год) понадобилось бы копить на квартиру в новостройке за 9 миллионов рублей около 10 лет и 7 месяцев.