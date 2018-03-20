Группа Becar построит в Дубае апарт-комплекс за $30 млн

МОСКВА , 20 мар — РИА Недвижимость. Группа Becar построит в Дубае доходный апарт-комплекс общей площадью 17,2 тысячи квадратных метров за 30 миллионов долларов, говорится в сообщении группы.

Апарт-комплекс разместится в районе International Media Production Zone на трех смежных участках земли общей площадью 0,6 гектара, купленных полтора года назад группой Becar за 7,5 миллиона долларов.

"Апарт-комплекс в Дубае, состоящий из трех башен, будет реализован в формате residential living and co-living — небольшие относительно общественных пространств апартаменты на две спальни с отдельными санузлами и общей кухней. Каждая из башен будет сдана в аренду для проживания среднего менеджерского звена дубайских и международных компаний, а также краткосрочного и среднесрочного проживания туристов", — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что партнером проекта выступит девелоперская компания Sol Properties Development, уже более 23 лет работающая на рынке ОАЭ . Инвестиции в проект составят более 30 миллионов долларов (с учетом приобретенного земельного участка, проектирования и девелоперской деятельности). Подрядчиком строительства выступит Bhatia General Contracting Company.

Как говорится в сообщении, УК NAI Becar планирует выйти из проекта в течение трех лет, заработав 30% годовых. Вырученные средства будут направлены в новые проекты под брендом Vertical.