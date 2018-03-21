«Неделю донорского совершеннолетия» проведут в Югре

Нижневартовске и С 26 по 30 марта в Сургуте Нефтеюганске пройдет традиционная акция «Неделя донорского совершеннолетия». Стать донорами в эти дни смогут молодые югорчане, достигшие 18-ти лет, с весом не меньше 54 кг.

Как сообщает Депздрав Югры , для того, чтобы стать донором, необходимо иметь прописку или регистрацию в округе, сроком не менее шести месяцев. Кроме того, участники акции должны иметь при себе паспорт и результат флюорографии.

Прием доноров в головном учреждении г. Сургута будет осуществляться с 08:30 до 12:00. В филиалах — в г. Нижневартовске и г. Нефтеюганске — доноров ждут с 08:00 до 12:00.

Мероприятие организовало КУ «Станция переливания крови», для того, чтобы привлечь внимание молодежи к здорового образа жизни, а также возможности проявить свою социальную ответственность.