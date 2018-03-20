Неделя донорского совершеннолетия пройдёт в Югре

Нижневартовска и Сургута. Акция «Неделя донорского совершеннолетия» пройдёт в ХМАО с 26 по 30 марта 2018 года. Участвует восемнадцатилетняя молодёжь из трёх муниципалитетов региона: Нефтеюганска

Главные требования к донорам физическое здоровье, прописка на территории Югры не менее полугода 6 и желание безвозмездно помогать людям.

По словам организаторов сотрудников «Станции переливания крови» акция проводится для того, чтобы привлечь внимание молодёжи к донорству, как возможности спасти чью-то жизнь.

Ещё эта акция хороший способ продолжить традицию «донорского совершеннолетия». Так у студентов, которые сдавали кровь на прошлой акции есть шанс стать постоянными донорами.

Для того, чтобы принять участие в акции нужно подойти на станцию переливания крови в совеем городе с паспортом и флюрографией в первой половине дня. Всем донорам подарят сувениры и персональное свидетельство службы крови.

Источник фотографии: пресс-служба департамента здравоохранения Югры