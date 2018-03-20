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Определены темы выступления спикеров круглого стола «Вести. Недвижимость»
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Определены темы выступления спикеров круглого стола «Вести. Недвижимость» 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Приглашенные к участию в круглом столе портала «Вести. Недвижимость» спикеры определились с темами выступлений.
В частности, президент компании «Лидер Инвест» Олег Мамаев расскажет о том, как поменялся подход застройщиков к работе с клиентами и как изменились требования покупателей к современному жилью. Тема его выступления — «Покупатель как драйвер рынка».
Коммерческий директор московского территориального управления Группы «Эталон» Василий Фетисов проанализирует последствия постепенной отмены долевого строительства и то, как это скажется на доступности жилья и рисках появления новых долгостроев. Тема его выступления — «Рынок в эпоху перемен».
Свой прогноз по дальнейшему изменению стоимости недвижимости даст коммерческий директор ГК «Самолет» Дмитрий Волков. Тема его выступления — «Цены на распутье». Топ-менеджер расскажет об изменении цен на жилье в этом году в Московском регионе, и поделится мнением о том, как на рынке скажется обновление законодательства о долевом строительстве.
Вице-президент банка «ДельтаКредит» Никиты Зубарева прокомментирует возможности нового раунда снижения ипотечных ставок. В рамках выступления он раскроет, почему банки в некоторых случаях отказывают заемщикам в кредите и как быть клиентам с небольшим взносом, заинтересованным в получении ипотеки. Тема его выступления — «Ипотека — тенденции и перспективы».
Напомним, круглый стол по теме — «Честный разговор: что происходит на рынке недвижимости?» — пройдет 30 марта в Желтом зале Гостиного двора Москвы в рамках Российского форума лидеров рынка недвижимости. Время проведения круглого стола — с 14.30 до 16.00 мск.
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