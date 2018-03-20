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«Лига справедливости» завершила прокат, официально став худшим фильмом DC по кассовым сборам
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«Лига справедливости» завершила прокат, официально став худшим фильмом DC по кассовым сборам 

DTF.RU 7 часов назад
Фото: DTF.RU
Картина показала результат на уровне «Хэнкока» 2008 года.
В середине марта в США завершился прокат «Лиги справедливости». С ноября 2017-го картина собрала 229 миллионов долларов и таким образом установила антирекорд среди всех фильмов киновселенной DC.
Показатели «Лиги» на 60 миллионов меньше, чем у «Человека из стали» и на 100 миллионов ниже «Отряда самоубийц».
Мировые сборы «Лиги справедливости» составили 657 миллионов долларов, что также является худшим результатом среди картин DC.
Общие сборы картин DC в мировом прокате составили 3,7 миллиарда долларов.
#лигасправедливости #dc #деньги #кино
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