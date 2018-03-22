Производство и спрос в феврале: насколько близкой будет аналогия между 2018 и 2012 гг, — Александр Исаков, главный экономист ВТБ Капитал

Показатель роста номинальных зарплат за январь, по предварительным оценкам составлявший 8.5% г/г, в нынешнем отчете повышен до 13.7%. Рост зарплат в феврале предварительно оценивается в 12.1% г/г в номинальном выражении и 9.7% — в реальном. Реальные располагаемые доходы после трехлетнего сокращения выросли на 4.4% г/г. Нынешнее восстановление зарплат сильно напоминает то, что происходило в экономике в 2012 году, исходя из аналогии с которым можно предположить, что разворот в сторону роста цен также начнется раньше, чем ожидалось.

Впечатляющие темпы роста зарплат

Как всегда, первые данные по росту зарплат за февраль мы склонны рассматривать с определенной долей скепсиса, поскольку они отражают лишь предварительную оценку и не базируются на фактических показателях поступлений в бюджет. В то же время восстановление зарплат, подтвержденное уточненными данными за январь, является ожидаемым, поскольку соответствует планам бюджетной политики. Правда, в итоге общие темпы роста зарплат превысили ожидания за счет того, что одновременно с индексацией зарплат бюджетников существенно выросли зарплаты в частном секторе. Наиболее высокие темпы роста зарплат отмечались в таких секторах, как здравоохранение (27.7% г/г), спорт и культура (26.1%), финансовые услуги (+20.9%%) и научно-исследовательская деятельность (+21.2%). Отдельная ситуация наблюдается в сфере нефтепереработки, где в январе зарплаты выросли более чем на 130% г/г.

Насколько устойчив наблюдаемый тренд?

По опыту предыдущих лет, январский показатель роста зарплат не следует воспринимать как индикатор тренда, поскольку в первый месяц года на него одновременно влияют как волатильные разовые факторы, так и рост базового размера оплаты труда. Объективного и простого способа корректировки на такие разовые выплаты не существует. Вместо этого мы исходим из предположения, что рост зарплат в бюджетной сфере по большей части отражает равномерное увеличение размера оплаты труда, в то время как в частном секторе повышение зарплат носит разовый характер и в течение года сойдет на нет.

Станет ли ситуация в 2018 г. еще больше похожей на 2012 г. ?

Сложно удержаться от проведения параллели между нынешним годом и 2012 г., схожим по целому ряду ключевых параметров: 1) на оба года пришелся пик электорального цикла — президентские выборы, 2) в обоих случаях в предыдущем году отмечался мощный шок в области цен на продовольствие (негативный в 2011 г., позитивный — в 2017 г.), 3) в обоих случаях прошло три года с момента рецессии (2009 и 2015 гг.).

Исходя из схожей динамики зарплат, можно ли ожидать, что цены будут расти аналогично тому, как это было в 2011–2012 гг. ? Мы полагаем, что ответ на этот вопрос — скорее утвердительный, учитывая тесную взаимосвязь между ростом тарифов на нерегулируемые услуги и ростом зарплат, а также продолжающееся восстановление потребительского спроса.