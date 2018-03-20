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В Москве пройдут торги на право оснащения спортплощадок и поставки спортивного инвентаря и оборудования
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В Москве пройдут торги на право оснащения спортплощадок и поставки спортивного инвентаря и оборудования 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: РИАМО
На портале поставщиком Москвы объявлены закупочные процедуры по оснащению спортплощадок, поставке спортивного инвентаря и оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.
«На сегодняшний день ведется подача заявок по 27 процедурам общей стоимостью в 138 млн руб. Ожидается, что подобный предмет закупки вызовет высокий спрос у компаний, занимающихся комплексными поставками спортивного оборудования, оснащением спортивных объектов, а также у производственно-строительных и строительно-монтажных компаний», −приводятся слова главы департамента Геннадия Дегтева.
По его словам, в 2017 г. было реализовано 243 закупочных процедур, которые позволили городу сэкономить порядка 93 млн руб. бюджетных средств. «В среднем на лот приходило по четыре-пять интерсантов. В нынешнем году мы наблюдаем рост конкуренции — с начала года среднее количество заявок на лот увеличилось и составило шесть-семь компаний», − сказал руководитель ведомства.
Он добавил, что за текущий год реализовано уже семь закупок общей суммой на 4,6 млн руб.
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