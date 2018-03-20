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Объем российского рынка ремонтных и строительных услуг в сегменте малого бизнеса составил 2,5 трлн рублей
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Объем российского рынка ремонтных и строительных услуг в сегменте малого бизнеса составил 2,5 трлн рублей 

Rambler News Service 7 часов назад
Объем российского рынка ремонтных и строительных услуг в сегменте малого бизнеса и самозанятых по итогам 2017 года составил 2,5 трлн руб., сообщает Data Insight со ссылкой на совместное с Avito исследование под названием «Российский рынок ремонта и строительства: самозанятые исполнители и малый бизнес».
По данным экспертов, этот сегмент на российском рынке является самым крупным по объему рабочей силы, поскольку в нем заняты 3 млн человек, или 31% всех исполнителей.
Авторы исследования отмечают, что три наиболее массовых сегмента в «ремонтных услугах» это «отделочные работы» (33% всех исполнителей), «ремонт под ключ» (24%) и «установка и ремонт дверей» (20%). В категории «строительные услуги» больше всего исполнителей задействовано в «кровельных работах» (14%). По 13% исполнителей заняты в «строительстве домов и коттеджей под ключ», «отделке фасадов» и «строительстве заборов и ворот».
Цена заказа у типичного исполнителя строительно-ремонтных услуг в пролом году составила 17 тыс. руб. При этом средняя стоимость заказа у компаний составила 50 тыс. руб., что почти в 3,6 раза больше, чем у предпринимателей (14 тыс. руб.), и в 11 раз больше, чем у самозанятых исполнителей (4,5 тыс. руб.).
41% строителей говорят о том, что имеют достаточно или больше заказов, чем могут выполнить, — это на 4% выше среднерыночного показателя. Тем не менее, еще 47% строителей отмечают, что их загрузка не полная, а 11% говорят об отсутствии заявок. Строители и ремонтники, как правило, оказывают услуги в пределах своего города (66%) и региона (37%), при этом 8% исполнителей принимают заказы по всей России.
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