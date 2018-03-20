В преддверии заседания ФРС на фондовом рынке США наступит затишье, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Снижение затронуло все сектора, но больше всех упал технологический. Во многом это было обусловлено обвалом акций Facebook на 6,8%. Критика методов управления доступом третьих лиц к данным пользователей социальной сети вызвала опасения по поводу возможного усиления регулирования деятельности крупных технологических компаний. NASDAQ по итогам дня потерял 1,84%.

Доллар США несколько ослаб по отношению к основным валютам из-за новостей о прогрессе в переговорах по Brexit, вызвавших укрепление британского фунта. По отношению к евро доллар понизился от 1,2291 до 1,2340.

Facebook заблокировала Cambridge Analytica. Компания в понедельник заявила, что наняла фирму по цифровой экспертизе Stroz Friedberg LLC, чтобы провести аудит систем Cambridge Analytica после случая, приведшего к нарушению конфиденциальности данных приблизительно 50 млн пользователей социальной сети. Еврокомиссия уже потребовала объяснений от Facebook.

Рынок затаится, поэтому может остаться на отрицательной территории, чтобы оттуда наблюдать за двухдневным заседанием ФРС , которое начинается в этот вторник, 20 марта. Распродажа акций технологических компаний, главным образом Facebook, напугала участников торгов. Большая зависимость от ИТ-гигантов, которые были ключевыми драйверами роста на протяжении последних лет, настораживает инвесторов. На таком негативном новостном фоне усиливаются опасения как из-за повышения ставки, так и по поводу ужесточения внешнеторговой политики. Мы ожидаем, что S&P500 потеряет в пределах 0,6% и опустится до 2695 пунктов.

Важных публикаций макроэкономической статистики на сегодня не запланировано. На фондовых площадках установится затишье перед объявлением решения ФРС в среду. На фоне падения рынка риторика регулятора едва ли будет слишком жесткой. Мы ожидаем повышения ставки на 25 базисных пунктов и сохранения курса еще на два повышения в этом году.