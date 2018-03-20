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В преддверии заседания ФРС на фондовом рынке США наступит затишье, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»
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В преддверии заседания ФРС на фондовом рынке США наступит затишье, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 7 часов назад
Фото: Прайм
Снижение затронуло все сектора, но больше всех упал технологический. Во многом это было обусловлено обвалом акций Facebook на 6,8%. Критика методов управления доступом третьих лиц к данным пользователей социальной сети вызвала опасения по поводу возможного усиления регулирования деятельности крупных технологических компаний. NASDAQ по итогам дня потерял 1,84%.
Доллар США несколько ослаб по отношению к основным валютам из-за новостей о прогрессе в переговорах по Brexit, вызвавших укрепление британского фунта. По отношению к евро доллар понизился от 1,2291 до 1,2340.
Facebook заблокировала Cambridge Analytica. Компания в понедельник заявила, что наняла фирму по цифровой экспертизе Stroz Friedberg LLC, чтобы провести аудит систем Cambridge Analytica после случая, приведшего к нарушению конфиденциальности данных приблизительно 50 млн пользователей социальной сети. Еврокомиссия уже потребовала объяснений от Facebook.
Рынок затаится, поэтому может остаться на отрицательной территории, чтобы оттуда наблюдать за двухдневным заседанием ФРС, которое начинается в этот вторник, 20 марта. Распродажа акций технологических компаний, главным образом Facebook, напугала участников торгов. Большая зависимость от ИТ-гигантов, которые были ключевыми драйверами роста на протяжении последних лет, настораживает инвесторов. На таком негативном новостном фоне усиливаются опасения как из-за повышения ставки, так и по поводу ужесточения внешнеторговой политики. Мы ожидаем, что S&P500 потеряет в пределах 0,6% и опустится до 2695 пунктов.
Важных публикаций макроэкономической статистики на сегодня не запланировано. На фондовых площадках установится затишье перед объявлением решения ФРС в среду. На фоне падения рынка риторика регулятора едва ли будет слишком жесткой. Мы ожидаем повышения ставки на 25 базисных пунктов и сохранения курса еще на два повышения в этом году.
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