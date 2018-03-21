В блокчейне биткоина спрятали детское порно

Исследователи обнаружили в распределенном реестре криптовалюты биткоин сотни ссылок на детскую порнографию и, по крайней мере, одно подобное изображение. Это обстоятельство ставит систему вне закона в большинстве стран вне зависимости от законодательного регулирования криптовалют. Об этом исследователи из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена сообщили на конференции Financial Cryptography and Data Security.

Блокчейн — это распределенный реестр, куда вносится информация обо всех операциях с каким-либо цифровым активом. Эти данные можно использовать для того, чтобы подтверждать честность сделок и хранить историю владения валютой, поэтому на этой технологии основывается использование криптовалют.

Помимо финансовой информации в блокчейне одной из самых популярных криптовалют — биткоина — также можно записывать и другие данные небольшого размера, причем из-за архитектуры системы удалить их оттуда крайне проблематично. Обычно там находятся комментарии к сделкам, например, на что была потрачена та или иная сумма.

В работе исследователей из Германии показывается, что блокчейне биткоина хранится как минимум 1600 файлов. Из них по крайней мере 8 — это материалы порнографического содержания, в том числе один, предположительно, со сценой насилия над ребенком. Еще два файла содержат 274 ссылки на сторонние сайты с подобным контентом, причем, 142 из них ведут в неиндексируемую поисковыми сервисами часть Интернета — Даркнет.