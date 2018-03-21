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В блокчейне биткоина спрятали детское порно
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В блокчейне биткоина спрятали детское порно 

Индикатор 3 часа назад
Фото: Индикатор
Исследователи обнаружили в распределенном реестре криптовалюты биткоин сотни ссылок на детскую порнографию и, по крайней мере, одно подобное изображение. Это обстоятельство ставит систему вне закона в большинстве стран вне зависимости от законодательного регулирования криптовалют. Об этом исследователи из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена сообщили на конференции Financial Cryptography and Data Security.
Блокчейн — это распределенный реестр, куда вносится информация обо всех операциях с каким-либо цифровым активом. Эти данные можно использовать для того, чтобы подтверждать честность сделок и хранить историю владения валютой, поэтому на этой технологии основывается использование криптовалют.
Помимо финансовой информации в блокчейне одной из самых популярных криптовалют — биткоина — также можно записывать и другие данные небольшого размера, причем из-за архитектуры системы удалить их оттуда крайне проблематично. Обычно там находятся комментарии к сделкам, например, на что была потрачена та или иная сумма.
В работе исследователей из Германии показывается, что блокчейне биткоина хранится как минимум 1600 файлов. Из них по крайней мере 8 — это материалы порнографического содержания, в том числе один, предположительно, со сценой насилия над ребенком. Еще два файла содержат 274 ссылки на сторонние сайты с подобным контентом, причем, 142 из них ведут в неиндексируемую поисковыми сервисами часть Интернета — Даркнет.
«Наш анализ показывает, что некоторые типы контента, в том числе детская порнография, может сделать само пользование блокчейном нелегальным, — пишут в статье авторы, напоминая, что пользователи обязаны скачивать и обновлять хранящиеся на их компьютерах части реестра. — Несмотря на то, что судебных решений по подобным ситуациям нет, законодательство таких стран, как Германия, Великобритания и США предполагает, что наличие таких материалов делает пользование блокчейном нелегальным для всех пользователей».
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 Ещё 5 источников 
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