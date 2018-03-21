Ещё
Биткоин могут запретить из-за детской порнографии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Биткоин могут запретить из-за детской порнографии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Команда специалистов из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена нашла в блокчейне биткоина ссылки на детскую порнографию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Gizmondo.
"Специалисты изучили 1600 файлов, обнаруженных в блокчейне на тот момент (сейчас их количество увеличилось — "Газета.Ru), 99% содержимого — это либо текст, либо изображение. Восемь файлов были сексуального характера, причем на одном изображении предположительно присутствовал несовершеннолетний", — сообщает агентство.
Также стало известно, что еще в двух файлах было обнаружено 274 ссылки на связанный с насилием над детьми контент.
"Наш анализ показывает, что определенный контент, в частности незаконная порнография, может сделать само владение блокчейном незаконным", — заявили авторы исследования.
Ранее сообщалось, что глава МВФ призвала регулировать криптовалюты на глобальном уровне.
Газета.Ru: последние новости
В России закрылись избирательные участки Биткоин могут запретить из-за детской порнографии FATF присмотрит за криптоактивами
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»82
Российский офицер принял героическую смерть42
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором373
США пригрозили привлечь РФ к ответственности108
Грудинин попросил прекратить дела против него246
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение