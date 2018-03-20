Биржи АТР закрылись ростом

Биржи АТР, кроме Японии и Австралии, закрылись ростом в рамках коррекции

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Японии Австралии , по итогам торгов вторника вышли в "зеленую" зону, отыграв падение в первые часы торгов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,42%, до 2485,52 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,35%, до 3290,64 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,23%, до 1872,33 пункта, а гонконгский Hang Seng Index — на 0,11%, до 31549,93 пункта. При этом японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,47%, до 214380,97 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,39%, достигнув 5936,4 пункта.

В первые часы торгов вторника индексы на биржах Азии единодушно опускались на фоне негативной динамики американских бирж, однако к концу торгов многие инвесторы перешли к покупкам подешевевших акций и вывели большинство рынков региона в плюс.

Участники торгов обратили внимание на заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о том, что Китай намерен продолжать политику открытости и расширять доступ иностранных инвесторов на китайский рынок. По словам премьера Госсовета, для открытия рынков КНР существует множество перспектив, поэтому власти Китая будут снижать ввозные пошлины, в том числе на лекарства, при этом пошлины на препараты для лечения раковых заболеваний могут быть вообще отменены.

Аналитики Soochow Securities, мнение которых приводит агентство Рейтер , полагают, что новые решения властей Китая будут способствовать долгосрочному развитию медицинского и фармацевтического секторов страны.