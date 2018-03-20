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Недвижимость Сан-Франциско за шесть лет подорожала на 106%
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Недвижимость Сан-Франциско за шесть лет подорожала на 106% 

Prian.ru 8 часов назад
Фото: Prian.ru
Тем не менее, по мнению экспертов, нет гарантии, что «пузырь» на рынке недвижимости лопнет. По словам директора экономических исследований Realtor.com Хавьера Виваса, повышенный риск действительно есть, причем он может стать еще больше из-за резкого изменения условий на местном рынке, сообщает Mansion Global.
Средняя стоимость жилья в городе взлетела с 2012 года и превысила $1,5 млн для односемейных домов в четвертом квартале 2017 года. Средняя цена на кондо и лофты под конец прошлого года составила $1,2 млн Но с тех пор эти цифры снизились, согласно данным Paragon Real Estate Group.
На рынке элитного жилья (от $2 миллионов) пик наступил в 2016 году — в среднем, $13 240 за квадратный метр вблизи города и $17 140 в дорогих исторических районах. Цены на роскошные кондо не изменились за год до четвертого квартала 2016 года по сравнению с 10%-ым роста рынка в целом, согласно риэлторским данным.
В Сан-Франциско есть проблема с запасами домов и квартир. Строительство нового доступного жилья практически остановилось в период между 2016 и 2017 годами, в то время как число новых семей выросло. Но главной проблемой в ближайшем будущем, по мнению экспертов, может стать бум быстрых перепродаж с целью спекуляции в крупных городах, в том числе, в Денвере, Сиэтле и Атланте. Особенно в условиях ослабления Трампом условий выдачи потребительских кредитов.
Одна из главных больных тем города на сегодняшний день — доступность. В Сан-Франциско строится немало элитного жилья, которое также быстро дорожает, и местные жители вынуждены искать более приемлемые по цене варианты за пределами мегаполиса. Например, в Аламеде, Контра-Коста и Сан-Матео, а также дальше — в Сакраменто, Лос-Анджелесе и Финиксе.
В то же время, вместе с повышением процентных ставок Трамп планирует ввести тарифы на импорт стали, и последствия нового налогового закона также скажутся на рынке недвижимости Сан-Франциско, по мнению риэлторов. Ведь если стоимость материалов продолжит расти, то затраты на строительство также пойдут вверх.
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