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В ГД внесен проект закона о непризнании криптовалют средством платежа
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В ГД внесен проект закона о непризнании криптовалют средством платежа 

Аргументы и Факты 7 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
Законопроект о непризнании криптовалют законным средством платежа на территории России внесен в Госудму РФ.
Авторами документа выступили депутаты Игорь Дивинский, Анатолий Аксаков, Олег Николаев, а также сенатор Николай Журавлев. Законопроект «О цифровых финансовых активах» размещен в базе данных нижней палаты.
В проекте закона вводится определение цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен. Их предлагают признать имуществом. Также на законодательном уровне допускается обмена токенов на рубли или иностранную валюту. Условия и порядок совершения этих сделок определит Банк России и правительство.
Все эти сделки должны проходить через операторов обмена цифровых финансовых активов (юрлица). Это необходимо для минимизации рисков владельцев данных активов.
Кроме того, законопроект предусматривает введение нового вида договора смарт-контракт, который заключается в электронном формате.
Авторы документа также предлагают признать майнинг предпринимательской деятельностью в том случае, если за три месяца потребление энергии превысит установленные правительством лимиты.
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