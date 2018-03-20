В ГД внесен проект закона о непризнании криптовалют средством платежа

Законопроект о непризнании криптовалют законным средством платежа на территории России внесен в Госудму РФ.

В проекте закона вводится определение цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен. Их предлагают признать имуществом. Также на законодательном уровне допускается обмена токенов на рубли или иностранную валюту. Условия и порядок совершения этих сделок определит Банк России и правительство.

Все эти сделки должны проходить через операторов обмена цифровых финансовых активов (юрлица). Это необходимо для минимизации рисков владельцев данных активов.

Кроме того, законопроект предусматривает введение нового вида договора смарт-контракт, который заключается в электронном формате.

Авторы документа также предлагают признать майнинг предпринимательской деятельностью в том случае, если за три месяца потребление энергии превысит установленные правительством лимиты.