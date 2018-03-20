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Банк «Венец» уменьшил ставки по вкладам в рублях
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Банк «Венец» уменьшил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 8 часов назад
Теперь депозит «Рантье» (от 1 тыс. рублей на три года) открывается под 6,75% годовых (ранее — под 6,9%), а «Двойная выгода» (от 5 тыс. рублей на сроки от полугода до полутора лет) — под 6,3—6,7% (прежде — под 6,5—6,7%). Доходность вклада «Дари добро» (от 10 тыс. рублей на полтора года) составляет 6,7—7% (вместо 7—7,2% годовых). Проценты по трем депозитам выплачиваются ежемесячно.
Продуктовый виджет
Вклад «Стабильный доход» (от 5 тыс. рублей на сроки от полугода до полутора лет) можно разместить под 5,5—6,9% годовых (до этого — под 5,5—7,1%). Проценты выплачиваются ежеквартально.
Депозит «Для друзей» (от 5 млн рублей на год) привлекается под 8,1% (против прежних 8,3%), «Удобный+» (от 10 тыс. рублей, сроки — от года до трех лет) — под 6—6,5% (вместо 6,5—6,7%), «Максимум» (от 5 тыс. рублей, сроки — от месяца до трех лет) — под 5,5—6,9% годовых (ранее — под 5,5—7,1%). Проценты выплачиваются в конце срока.
Процентная ставка по вкладу «Капиталъ» (от 1 тыс. рублей на два года) понижена до 6,5% годовых (с 6,75%). Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
По вкладам «Для друзей», «Максимум» и «Стабильный доход» не предусмотрена возможность дополнительных взносов.
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