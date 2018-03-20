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Глазьев назвал биткоин игрушкой
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Глазьев назвал биткоин игрушкой 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Советник президента России и академик РАН Сергей Глазьев рассказал в интервью "Газете.Ru", что биткоин и другие критовалюты являются экспериментальными моделями.
"Это экспериментальные модели, своего рода игрушки или тренажеры для первопроходцев. Они не обладают всеми функциями денег и не могут их заменить", — заявил Глазьев.
Он также сравнил работу с цифровыми валютам с кружком юных техников.
"Они мастерят модели самолетов, но летать на них не возможно. Сказывается наличие существенных ограничений как технического, так и экономического характера", — пояснил Глазьев.
Ранее в Минфине сообщили о наказании за оборот денежных суррогатов.
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