Глазьев назвал биткоин игрушкой 

Советник президента России и академик РАН Сергей Глазьев рассказал в интервью "Газете.Ru", что биткоин и другие критовалюты являются экспериментальными моделями.
"Это экспериментальные модели, своего рода игрушки или тренажеры для первопроходцев. Они не обладают всеми функциями денег и не могут их заменить", — заявил Глазьев.
Он также сравнил работу с цифровыми валютам с кружком юных техников.
"Они мастерят модели самолетов, но летать на них не возможно. Сказывается наличие существенных ограничений как технического, так и экономического характера", — пояснил Глазьев.
Ранее в Минфине сообщили о наказании за оборот денежных суррогатов.