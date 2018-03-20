Глазьев назвал биткоин игрушкой

"Это экспериментальные модели, своего рода игрушки или тренажеры для первопроходцев. Они не обладают всеми функциями денег и не могут их заменить", — заявил Глазьев.

Он также сравнил работу с цифровыми валютам с кружком юных техников.

"Они мастерят модели самолетов, но летать на них не возможно. Сказывается наличие существенных ограничений как технического, так и экономического характера", — пояснил Глазьев.