Конгресс США за блокчейн и биткойн

Американский Конгресс впервые выпустил очередной рапорт о нынешнем состоянии экономики. Тема криптовалюты и блокчейна была включена в документ впервые.

В девятой главе документа было отмечено, что технология блокчейн воспринимается многими, как интернет в 1990-х годах. Люди, которые начинали работать над интернетом, изменили реальный мир и создали новую модель ведения бизнеса. Поэтому стоит ожидать, что блокчейн также сильно повлияет на мир, как и интернет.

Большинство экономических экспертов считают, что блокчейн — это эффективная разработка, которая позволяет использовать финансы на любых платформах и хранить их в полной безопасности.

Авторы отчета призвали законодателей подробнее изучить все возможности криптовалюты и блокчейна, ведь в них скрыт большой потенциал. Цифровая индустрия сможет способствовать укреплению национальной валюты и инфраструктуры.

Ранее мы писали, что блокчейн ещё на шаг ближе к внедрению в правительство США

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