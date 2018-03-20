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Конгресс США за блокчейн и биткойн
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Конгресс США за блокчейн и биткойн 

BitCryptoNews 8 часов назад
Фото: BitCryptoNews
Американский Конгресс впервые выпустил очередной рапорт о нынешнем состоянии экономики. Тема криптовалюты и блокчейна была включена в документ впервые.
В девятой главе документа было отмечено, что технология блокчейн воспринимается многими, как интернет в 1990-х годах. Люди, которые начинали работать над интернетом, изменили реальный мир и создали новую модель ведения бизнеса. Поэтому стоит ожидать, что блокчейн также сильно повлияет на мир, как и интернет.
Большинство экономических экспертов считают, что блокчейн — это эффективная разработка, которая позволяет использовать финансы на любых платформах и хранить их в полной безопасности.
Авторы отчета призвали законодателей подробнее изучить все возможности криптовалюты и блокчейна, ведь в них скрыт большой потенциал. Цифровая индустрия сможет способствовать укреплению национальной валюты и инфраструктуры.
Ранее мы писали, что блокчейн ещё на шаг ближе к внедрению в правительство США.
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