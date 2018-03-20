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Вьетнамская провинция ищет инвесторов
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Вьетнамская провинция ищет инвесторов 

Вьетнам сегодня 8 часов назад
Фото: Вьетнам сегодня
Вьетнамская провинция Кон Тум будет рекламировать свои инвестиционные проекты 22 апреля на посвященной им конференции, сообщает Biz Hub  Ранее провинциальный Народный комитет опубликовал список из 108 проектов, требующих инвестиций до 2020 года при общем инвестиционном капитале 84,73 трлн. донгов (3,71$ млрд). В агролесовом секторе вливаний ждет 27 проектов, в секторе промышленности — 26, в сфере торговли, услуг и туризма — 34 и еще 21 в сфере городской инфраструктуры.
Среди проектов — женьшеневая ферма Ngoc Linh площадью 1000 гектаров и стоимостью примерно в 2 трлн. донгов, высокотехнологичная ферма в городе Кон-Тум площадью 200 гектаров стоимостью в 400 млрд донгов, и солнечный завод Tan Canh в районе Дак-Кун, оцененный в 2 трлн. донгов (1 млрд донгов равняется примерно 2 525 190 рублям).
На февраль 2018 года провинция привлекла 82,3$ млн для восьми проектов. Местные власти обещают оказать потенциальным инвесторам посильную помощь и заняться устранением барьеров, мешающих их деятельности.
Источник: Biz Hub
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