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АКРА: авиаперевозки пассажиров в РФ вырастут на 25%
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АКРА: авиаперевозки пассажиров в РФ вырастут на 25% 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 20 марта — «Вести. Экономика». В 2018 г. авиаперевозки пассажиров в России обновят рекорд — вырастут на 5,5% до 131 млн человек на международных и внутренних направлениях, прогнозирует Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).
Субсидирование авиаперевозок в России: 2016-18 гг.
Способствовать этому будут позитивная макроэкономическая конъюнктура, проведение чемпионата мира по футболу и ожидаемое возобновление регулярного воздушного сообщения с Египтом. Рост кредитования населения продолжит стимулировать рынок пассажирских перевозок, хотя реальные располагаемые доходы значительно не повысятся. Стабильный курс национальной валюты (в диапазоне 58–63 руб. за доллар) и сохранение текущего уровня безработицы поддержат спрос населения на транспортные услуги. Благодаря позитивному макроэкономическому фону рынок может показать прирост на 2,4%. Конкуренция не позволит авиакомпаниям полностью переложить рост расходов на пассажиров. По предварительным оценкам АКРА, такая ситуация может привести к снижению на 5–7 п. п. по сравнению с уровнем прошлого года средней по отрасли рентабельности по EBITDA, которая составит 5–8%. Падение рентабельности негативно отразится на уровне долговой нагрузки в отрасли в целом, что ухудшит кредитоспособность российских авиаперевозчиков.
Ссылки по теме
Авиаперевозки пассажиров в России выросли в январе-феврале на 12,4% Заметным источником роста пассажирских перевозок может стать открытие авиасообщения между Россией и Египтом, но только после того как возобновятся полеты в основные курортные города страны. Восстановление турпотока по этому направлению способно поддержать рынок авиаперевозок и добавить в 2018 г. еще 1,9% роста. Чемпионат мира по футболу окажет ограниченное влияние на отрасль, положительный эффект от его проведения будет краткосрочным. Дополнительный прирост в сегментах воздушных перевозок и пассажирских перевозок в поездах дальнего следования составит около 1,3% и 0,5–0,7% соответственно. АКРА полагает, что специально построенные спортивные объекты и реконструированная транспортная инфраструктура не будут способствовать значительному увеличению пассажиропотока в последующие годы. Как сообщал ранее портал «Вести. Экономика», в 2017 г. российские авиакомпании перевезли 105,1 млн пассажиров, что на 18,6% больше, чем в 2016 г. Это новый рекорд в истории российской авиации и первый год роста после 2 лет спада. Предыдущий рекорд пассажироперевозок в РФ был достигнут в 2014 г. — 93 млн чел.
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