Из консервативных бумаг на NYSE Colgate-Palmolive пользуется спросом из-за цены к продажам, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills …

Внушает оптимизм, что активы, которые обычно растут при отсутствии покупателей на S&P, на этот раз падали, в том числе, золото, до $1315,5, от опасений охлаждения экономики после ужесточения ДКП, и трежерис, доходность по которым выросла до 2,86%, так как повышение стоимости кредита бьёт по облигациям. Пара евро/доллар не снижалась, как бывает при отсутствии склонности к риску, 1,2337, от неопределённости итогов заседания Федрезерва в среду. Островком стабильности оставалась нефть, $66,3 за баррель, на фоне ожиданий продления ОПЕК+ после новых признаков сохранения уверенности в согласованной, командной работе лидеров этой организации.

Netflix, Коррекция незакредитованной части высоких технологий США сделала цену некоторых бумаг, в частности, Facebook (Nasdaq: FB, по $170), выгодной в отношении к будущей прибыли, так, у компании М. Цукерберга этот показатель составляет 19,2, по сравнению с 46,0 по сегменту Alphabet, Amazon Apple . Разнообразие экономики США даёт возможность ребалансировать портфель ценных бумаг, каждый раз подбирая что-нибудь перспективное, например, не растут онлайн-продажи у Walmart , значит, увеличивается мобильная реклама в соцсетях. Америка лидирует по целому ряду направлений, и в том числе по части современной кибербезопасности, не тормозящей дело, и если так бояться того, что безопасность данных в Интернете подорвана изнутри, позвольте, так Facebook создавался для того, чтобы фото с вечеринок в Гарварде утекали в сеть, Интернет формировался как сеть доступа к информации, и непонятно, зачем вообще использовать соцсеть для того, для чего уже восемь лет как есть Dropbox? Хотя нельзя не согласиться с тем, что именно за такими сервисами, как Dropbox, будущее монетизации онлайн-сегмента, так как в офисных баталиях, а не на Facebook определяется будущее, по мере увеличения пенсионного возраста и новых попыток повысить производительность труда с использованием современного оборудования.

Естественно, что позитивный прогноз по целому ряду бумаг, в моменте, скорее позабавит, как и попытка доказать, что у Facebook получится избежать выплат во много миллиардов долларов законодателям Европы и США, тоже активно использующим соцсеть.

Тем не менее целый ряд надёжных бумаг, бесспорно, заслуживают приобретения в портфель. Речь идёт, прежде всего, о бумагах консервативного стиля инвестирования. Например, в секторе личных товаров, это Colgate-Palmolive Company (Nyse: CL, $70,06) имеет крупную капитализацию ($61,3 млрд), стоимость предприятия к выручке 4,3 против 4,9 у Johnson & Johnson (потенциал +14%) при той же операционной рентабельности (25%-26%) и высокой вероятности продажи части подразделений для выплаты долга. В более рискованном сегменте, возможно, не подходящим под этот стиль прямо сейчас, но также находящимся в поле внимания данного сектора, присматриваемся к производителю товаров для личного пользования Kimberly-Clark (Nyse: KMB, $111,09), из-за роста выручки на +22,2% в год, цены к продажам 2,1 и к ожидаемой прибыли 15 против 17,6 по S&P 500 (потенциал +17%).

В течение недели биржа ждёт отчётности Nike, Accenture, Micron Technology , FedEx Corporation, Carnival Corp, General Mills, Cintas Corporation, Conagra Brands, Darden Restaurants. В сфере макроэкономики, главное — это заседания Банка России 23 марта, ФРС 21 марта, и Большая двадцатка, которые сделают динамику бирж понятнее держателям долларовых депозитов, и далее данные по заказам на товары длительного пользования в США, предвещающие что-то хорошее для сегмента тяжёлого машиностроения для американского ОПК, который накануне отправился в гору после обещания United Technologies разделить активы, воспринятого как намерение что-то продать или вывести на IPO.

Заявки на IPO Dropbox (Nasdaq: DBX) принимаются до 21 марта, 23:59 мск.