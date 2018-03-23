Лауреатов премии «Наше Подмосковье» в 2018 году наградят в сентябре 

В Московской области 26 марта стартует прием заявок на участие в премии «Наше Подмосковье», лауреаты будут награждены в сентябре, сообщил на пресс-конференции в РИАМО ректор Театрального института имени Бориса Щукина, председатель совета по присуждению премии в 2017 году Евгений Князев.
«С 26 марта мы уже начинаем принимать заявки. Первый этап будет продолжаться до 31 мая», — сказал Князев.
Он добавил, что второй этап премии пройдет с 13 июня по 20 июля. В рамках второго этапа заявители на присуждении премии должны будут презентовать свои проекты в муниципалитетах.
Князев добавил, что третий этап — подведение итогов. Он состоится с 23 июля по 10 августа. Четвертым этапом станет награждение лауреатов. Оно состоится в сентябре.
Премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Целью премии является поддержка социальной активности жителей Подмосковья.