Квартиры подешевели, но недостаточно: на свое жилье в Москве нужно копить почти 10 лет

Квартиры в московских новостройках стали доступнее по сравнению с 2014 годом. Чтобы накопить на жильев столичной новостройке, семье со средним доходом теперь понадобиться 9 лет и 6 месяцев, говорится в исследовании «Метриум». В 2014 году для этого требовалось на год больше времени — 10 лет и 7 месяцев.

Уточняется, что в расчет брались доход семьи — 905 тысяч в год, по 56 тыс. рублей в месяц за вычетом прожиточного минимума — 18 тыс. рублей. Цена квартиры — 8,77 млн рублей, что сопоставимо со стоимостью стандартной «двушки».

"За последние три года доступность квартир в столичных новостройках для москвичей со средним доходом увеличилась. Снижение стоимости предложения в период кризиса оказалось более глубоким, чем сокращение реальных доходов потенциальных покупателей. Таким образом, прошедший период экономической нестабильности помог сэкономить на накоплениях целый год и один месяц", — говорит управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая

Для сравнения, по данным Colliers International, в 2016 году жителю Токио для покупки собственного жилья потребуется копить 18 лет, жителю Парижа — 16 лет, Нью-Йорка — 24 года. Самый низкий показатель у Лондона — англичанину достаточно 8,5 лет, чтобы обзавестись квартирой. При этом московской семье потребуется копить на квартиру 21 год, отмечали тогда эксперты консалтинговой компании.

В первом квартале 2018 г. средняя цена «столичного квадрата» (без учета элитных проектов) составила 225,4 тыс. рублей, на 4% дешевле уровня 2015 года. Снижение ценников обусловлено значительным ростом предложения — только в январе этого года на рынок вышло сразу несколько новых проектов.

"За последние три года объем предложения в границах старой Москвы увеличился, и в первом квартале 2018 года показатель составил 3,2 млн кв м. Это на 20,3% больше, чем по итогам 2015 года", — говорит руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев

Кроме того, покупателей мобилизует ипотека. Например, если в 2016 году размер ежемесячного ипотечного платежа за среднюю московскую квартиру составлял 65 тыс. рублей (при ставке 11,5% и сроке кредита на 30 лет), то в прошлом году снизился до 62 тыс. рублей, так как вниз пошла и сама ставка — 10,4%. Весьма вероятно, что ставки по ипотечным кредитам в ближайшее время продолжат снижаться и могут опуститься до 8-8,5%.

Впрочем, как признают опрошенные эксперты, несмотря на понижение ставок по кредитам, для многих покупка нового жилье по-прежнему остается трудно достижимой мечтой из-за низких доходов и высоких цен.

26% россиян и 19% жителей Москвы вынуждены отложить решение своих жилищных проблем более чем на три года или на еще более поздний срок из-за нехватки средств, отмечают эксперты Аналитического центра НАФИ. Как показал опрос, улучшить свои жилищные условия в ближайшие три года собирается каждая пятая российская семья (21%), в Москве и Петербурге — каждая четвертая (24%).

"В Москве спрос значимо не растет — несмотря на снижение цен и расширение предложения на рынке. Соответственно, формально жилье стало доступнее с точки зрения предложения, однако для множества россиян по-прежнему не преодолим ценовой барьер", — резюмирует генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева

Резкому увеличению спроса могло бы способствовать снижение цены за квадратного метра со 160 до 120 тыс. рублей, отмечает аналитик «Эксперт РА» Александра Мартьянова . Такое падение цены помогло бы привлечь на рынок покупателей, которые заинтересованы в приобретении жилья, работают в столице, но вынуждены тратить значительную часть доходов на оплату аренды.

"Очевидно, что ключевым фактором доступности жилья является высокий уровень реальных доходов населения. Однако в рамках складывающейся в экономике ситуации, когда Министерство экономического развития фиксирует падение реальных доходов четвертый год подряд, пока не позволяет надеяться на ее улучшение хотя бы ближайший год", — отмечает эксперт.

Для того чтобы жилье стало доступным помимо отсутствия роста цен нужен рост доходов граждан который в ближайшее время не предвидится, соглашается генеральный директор Аналитического центра НАФИ.

"Снижение ставки ипотеки может помочь отчасти — уже это происходит, начиная с августа, но к буму это не приведет. Для того, чтобы брать ипотеку для улучшения жилищных условий нужна еще и уверенность в своих будущих доходах", — заключает она.