Для открытия медклиник по программе «Доктор рядом» в Москве на торги выставят 10 объектов

На торги в Москве в 2018 г. будет выставлено 10 объектов для открытия частных медицинских клиник по программе «Доктор рядом». Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества города.

«В 2018 г. Москва выставит на торги 10 объектов для открытия частных медклиник по программе «Доктор рядом». Программа привлекательна для потенциальных инвесторов длительным сроком аренды (25 лет) и льготной арендной ставкой — 1 руб. за кв. м в год. Для открытия частных медицинских клиник по программе «Доктор рядом» арендаторам будет предоставлено 10 объектов нежилого фонда общей площадью 2 тыс. 100 кв. м.», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в настоящее время департаментом выставлено на аукцион на право заключения договоров аренды пять нежилых помещений общей площадью 1 тыс. 330,4 кв. м.

Прием заявок осуществляется до 30 марта 2018 г. Проведение торгов назначено на 5 апреля 2018 г.

Программа «Доктор рядом» реализуется с 2013 г., за это время реализовано 66 объектов, 48 из которых уже работают как клиники шаговой доступности и перешли на ставку 1 руб. за кв. м в год.