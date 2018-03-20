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«Ромир»: в феврале личная инфляция россиян была втрое ниже официальной
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«Ромир»: в феврале личная инфляция россиян была втрое ниже официальной 

Банки.ру 8 часов назад
Личная инфляция россиян в феврале стала ниже официального роста потребительским цен, отмечается в исследовании холдинга «Ромир».
«Уже по традиции после скачка показателя дефлятора в январе в связи с выросшими в новом году ценами в феврале россияне прилагают все усилия для того, чтобы сэкономить и, тем самым, вернуть свои ежедневные траты в привычное русло. Так, напомним, в феврале 2016 года, например, им это удалось при показателе дефлятора в -0,3%. В прошлом году февральский дефлятор оказался на отметке в -0,2%. В этом же году плоды экономии оказались еще ощутимее, и дефлятор опустился до отметки в -0,5%. Таким образом, по сравнению со значением официальной инфляции в 0,2% за месяц личная инфляция россиян, выраженная дефлятором, оказалась более чем втрое ниже», — говорится в исследовании.
Февральский отскок дефлятора в минусовую зону уже который год подряд имеет идентичные причины. В январе происходит рост цен на повседневные товары, что гонит дефлятор вверх. В феврале же россияне стараются сэкономить, покупая привычные товары по сниженным в промо ценам или переходя на более дешевые аналоги, пояснили в холдинге.
Как подчеркнули в «Ромире», официальный индекс инфляции, предоставляемый Росстатом, является не столько статистическим, сколько экономико-политическим показателем. Это было доказано, в том числе, нобелевским лауреатом Кристофером Симсом. Разработанная им методика «векторной авторегрессии» доказывает влияние временных изменений в политике на макроэкономику, т.е. фактически вскрывает зависимость между изменением процентных ставок центральных банков и уровнем инфляции. Таким образом, официальные показатели инфляции можно считать объективными с некоторыми ограничениями.
В основе расчетной методики лежат данные о реальных ценах и реальном потреблении россиян, полученные при помощи панели домохозяйств Romir Scan Panel.
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