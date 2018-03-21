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Недельная инфляция третью неделю не превышает 0,1%
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Недельная инфляция третью неделю не превышает 0,1% 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 21 марта — «Вести. Экономика». Инфляция в РФ третью неделю подряд сохранилась на уровне 0,1%, сообщил сегодня Росстат.
"За период с 13 по 19 марта 2018 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала марта — 100,2%, с начала года — 100,7% (март 2017 г. : в целом за месяц — 100,1%, с начала года — 101,0%)", — сообщается в сводке ведомства.
За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 1,4%, пшено — на 0,8%. Одновременно крупа гречневая подешевела на 0,6%, свинина, куры, конфеты шоколадные — на 0,2-0,3%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,9%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, морковь — 2,8-3,9%, лук и яблоки — 1,3%. В то же время огурцы стали дешевле на 4,4%.
Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.
Как сообщали «Вести. Экономика», инфляция в РФ за февраль снизилась до 0,2% с 0,3% в январе 2018 г.
В январе-феврале цены выросли на 0,2%, что в 4 раза меньше, чем в январе-феврале 2017 г. (0,8%).
ЦБ полагает, что к концу первого полугодия годовая инфляция может замедлиться, а по итогам 2018 г. окажется ниже 4%.
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 Ещё 5 источников 
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