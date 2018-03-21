Недельная инфляция третью неделю не превышает 0,1%

Москва , 21 марта — «Вести. Экономика». Инфляция в РФ третью неделю подряд сохранилась на уровне 0,1%, сообщил сегодня Росстат

"За период с 13 по 19 марта 2018 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала марта — 100,2%, с начала года — 100,7% (март 2017 г. : в целом за месяц — 100,1%, с начала года — 101,0%)", — сообщается в сводке ведомства.

За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 1,4%, пшено — на 0,8%. Одновременно крупа гречневая подешевела на 0,6%, свинина, куры, конфеты шоколадные — на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,9%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, морковь — 2,8-3,9%, лук и яблоки — 1,3%. В то же время огурцы стали дешевле на 4,4%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

Как сообщали «Вести. Экономика», инфляция в РФ за февраль снизилась до 0,2% с 0,3% в январе 2018 г.

В январе-феврале цены выросли на 0,2%, что в 4 раза меньше, чем в январе-феврале 2017 г. (0,8%).