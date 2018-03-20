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Биткоин слабо дорожает на комментариях главы Банка Англии 

Прайм 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник утром незначительно растет, так как инвесторы отыгрывают позитивные комментарии главы Банка Англии Марка Карни в отношении крипторынка, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 09.33 мск биткоин дорожал на 2,61%, до 8,5 тысячи долларов, при этом в ночь на вторник его цена достигла 8,6 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличивалась в цене на 2,05%, до 8,474 тысячи долларов, на Binance — на 2,13%, до 8,49 тысячи долларов.
Альтернативные криптовалюты также росли в цене, кроме Ethereum, который дешевел на 0,7%, до 539,02 доллара. Ripple при этом увеличивался в стоимости на 3,89%, до 0,693 доллара, Bitcoin Cash — на 5,06%, до 980,64 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 328,15 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.
"На рынке продолжается локальный рост, биткоин подорожал на 4,8%, поднявшись до 8600. На уровне 9900, где проходит нисходящая линия тренда, вероятен отскок вниз", — сообщил РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.
Участники рынка отыгрывают комментарии председателя Совета по финансовой стабильности и главы Банка Англии Марка Карни. В письме к лидерам G20 он отметил, что "криптоактивные активы в настоящее время не создают риска для глобальной финансовой стабильности", и заявил об отсутствии необходимости создавать дополнительные ограничения для крипторынка.
Финансовые лидеры G20 во вторник в рамках саммита в Буэнос-Айресе проведут встречу, посвященную безопасности криптовалют.
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