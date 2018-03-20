Ли Кэцян: стабильное развитие отношений Китая и РФ выгодно для обеих стран и всего мира 

Пекин, 20 марта /Синьхуа/ — Китай и Россия являются крупнейшими соседями друг друга. Стабильное развитие двусторонних всеобъемлющих отношений партнерства и стратегического взаимодействия выгодно для обеих стран и мира в целом. Об этом заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на пресс-конференции по окончании первой сессии ВСНП 13-го созыва.
Ли Кэцян отметил, что торгово-экономические связи Китая и России в предыдущие годы пережили «седлообразное» развитие. Это, по его словам, было связано с такими объективными факторами, как изменение мировой торговой обстановки и снижение цен на основные товары на международном рынке. Между тем, в прошлом году двусторонние торгово-экономические отношения получили новое развитие, объем торговли двух стран вырос на более чем 20 процентов, добавил он.
"Мне кажется, что существует еще огромный потенциал", — сказал Ли Кэцян, призвав к обновлению механизма и раскрытию потенциала с целью довести двусторонний торговый оборот с нынешних более чем 80 млрд до 100 млрд долл. США в год. -0-