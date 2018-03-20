Спад на японском авторынке усилился в феврале

В феврале 2018 года снижение продаж новых автомобилей на рынке Японии усилилось. Спад составил 2,8% в годовом выражении, всего было продано 401 806 ед. авто. При этом марки Honda, Daihatsu и Suzuki увеличили показатели реализации.

Наибольший спад продемонстрировала Subaru, продажи которой заметно выросли в 2017 году. Снижение объемов реализации у Toyota составило 12%, марка потеряла в феврале 3% в своей доле на местном рынке. Снизились также и продажи у Mazda и Nissan. А вот показатели у Honda, Daihatsu и Suzuki заметно выросли, в основном за счет увеличение спроса в сегменте кей-каров. На эти машины в феврале 2018 года пришлась доля в 35,4% от всех продаж на авторынке Японии. Кроме того, два кей-кара оказались в числе самых продаваемых в стране авто.

Уточним, что с учетом кей-каров февральский ТОП-3 самых востребованных в Японии машин составили Honda N-Box (22 005 ед.), Nissan Dayz (14 294 ед.) и Nissan Note (13 769 ед.). В февральский ТОП-5 самых успешных на местном рынке автопроизводителей вошли Toyota (116 966 ед. авто), Honda (66 908 ед.), Nissan (53 526 авто), Suzuki (52 139 ед.) и Daihatsu (45 619 машин). За январь-февраль 2018 года в стране было продано 741 387 новых машин, на 2,03% меньше, чем годом ранее.

Напомним, что российский рынок легковых автомобилей, согласно данным «Автостат Инфо», вырос в феврале 2018 года на 13,4% в сравнении с результатом 2017 года, то есть с 85 643 до 97 123 ед. авто.