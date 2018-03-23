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Рынок акций Австралии закрылся падением, S&P/ASX 200 снизился на 1,96%
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Рынок акций Австралии закрылся падением, S&P/ASX 200 снизился на 1,96% 

Investing.com Россия 2 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов металлодобывающей промышленности, сырья и сырья.
На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 подешевел на 1,96%, достигнув 3-месячного минимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Resolute Mining (AX:RSG), которые подорожали на 0,040 п. (3,25%), закрывшись на отметке в 1,270. Котировки Newcrest Mining Ltd (AX:NCM) выросли на 0,220 п. (1,12%), завершив торги на уровне 19,890. Бумаги Northern Star Resources (AX:NST) выросли в цене на 0,060 п. (0,89%), закрывшись на отметке 6,770.
Лидерами падения стали акции Bluescope Steel Ltd (AX:BSL), цена которых упала на 0,940 п. (5,99%), завершив сессию на отметке 14,760. Акции Mineral Resource (AX:MIN) поднялись на 1,060 п. (5,71%), закрывшись на уровне 17,500, а South32 Ltd (AX:S32) снизились в цене на 0,180 п. (5,33%) и завершили торги на отметке 3,200.
На Сиднейской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (937) превысило количество закрывшихся в плюсе (312), а котировки 320 акций практически не изменились.
Котировки акций Northern Star Resources (AX:NST) выросли до исторического максимума, подорожав на 0,89%, 0,060 п., и завершили торги на отметке 6,770.
Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, вырос на 26,02% до отметки 15.591.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,83%, или 11,00, достигнув отметки $1.338,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 1,04%, или 0,67, до $64,97 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подорожали на 0,89%, или 0,61, до отметки $69,52 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD выросла на 0,23% до 0,7711, а котировки AUD/JPY упали на 0,25%, достигнув отметки 80,80.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,29% до 89,21.
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 Ещё 2 источника 
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