Рынок акций Австралии закрылся падением, S&P/ASX 200 снизился на 0,39%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов металлодобывающей промышленности, сырья и сырья.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 снизился на 0,39%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Retail Food Group (AX:RFG), которые подорожали на 0,065 п. (6,19%), закрывшись на отметке в 1,115. Котировки Sigma Pharmaceuticals Ltd (AX:SIG) выросли на 0,045 п. (5,20%), завершив торги на уровне 0,910. Бумаги Fairfax Media Ltd (AX:FXJ) выросли в цене на 0,028 п. (3,93%), закрывшись на отметке 0,728.

Лидерами падения стали акции TPG Telecom Ltd (AX:TPM), цена которых упала на 0,300 п. (4,97%), завершив сессию на отметке 5,740. Акции Seven West Media Ltd (AX:SWM) поднялись на 0,025 п. (4,35%), закрывшись на уровне 0,550, а Sims Metal Management Ltd (AX:SGM) снизились в цене на 0,590 п. (3,69%) и завершили торги на отметке 15,420.

На Сиднейской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (723) превысило количество закрывшихся в плюсе (495), а котировки 328 акций практически не изменились.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, вырос на 3,67% до отметки 12.643.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле потерял 0,22%, или 2,90, достигнув отметки $1.314,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,40%, или 0,25, до $62,38 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подорожали на 0,38%, или 0,25, до отметки $66,30 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD снизилась на 0,21% до 0,7703, а котировки AUD/JPY упали на 0,05%, достигнув отметки 81,86.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,04% до 89,51.