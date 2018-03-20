Место встречи: в Москве состоится форум криптоинвесторов

В конце марта в Москве состоится блокчейн-форум #DECENTER CRYPTOEVENT. Это событие обещает стать крупнейшим не только в России , но и в Европе: 10 тысяч участников соберется, чтобы обсудить отношение государства к блокчейну, инвестиции в криптовалюты, кибербезопасность системы и трансформация ICO-проектов.

Как известно, несмотря на постоянные криптовалютные колебания и весьма рискованную природу цифровых денег, интерес к ним не только не падает, но и продолжает расти. За последние 10 лет крах биткоину предрекали более 100 раз, однако многие эксперты прогнозируют, что к концу года главная криптовалюта достигнет 50 тысяч долларов. Мировые мастодонты бизнеса, такие как Google Amazon , и миллиардеры не боятся инвестировать в блокчейн и продолжают политику наращивания в этом направлении.

На блокчейн-форум #DECENTER CRYPTOEVENT заявлены компании, которые интересуются криптовалютами. Например, фермерский корпоратив LavkaLavka с платформой BioCoin и ее основатель Борис Акимов , блокчейн-платформа Waves с капитализацией в 612 млн долларов и Олег Иванов из Cryptobazar Fund. Также на форуме выступит Герман Клименко — эксперт, который является не только советником президента России по развитию интернета, но и главой наблюдательного совета РАКИБ.

Отдельная история в рамках блокчейн-форума — это инсайты от успешных ICO-проектов: Russian Mining Coin: они собрали 43,2 млн долларов, SOMN — 42 млн долларов в ходе ICO и Universa Blockchain, которые привлекли на ICO 28 млн долларов.

Всего на Международном блокчейн-форуме свои доклады представят более 60 спикеров, выступления пройдут в трех залах «Инвестиции в криптовалюты», «ICO» и «Технологии». В каждом из залов пройдет панельная дискуссия с экспертами рынка: участников форума ждут «баттлы» на тему регулирования криптовалют в России и СНГ, информационной безопасности блокчейна и маркетинга ICO.

Для тех, кто приходит на мероприятие не за лекциями, а за новыми знакомствами с компаниями и профессионалами, будет работать криптовыставка. Свои стенды представят десятки компаний: криптообменники и криптобиржи, инвестиционные фонды, ICO-проекты, поставщики оборудования для майнинга, сервисы для трейдинга, консалтинговые и маркетинговые компании, блокчейн-платформы и другие профильные организации.

Организатором форума выступает компания CryptoEvent, соорганизатор мероприятия — DeCenter — крупнейшее сообщество по блокчейну и криптовалютам в России, включающее в себя более 100 000 экспертов, разработчиков, инвесторов и энтузиастов.