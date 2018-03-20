Золото не успевает восстановиться в цене перед заседанием ФРС, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»

«Дно» марта стоит на уровне $1303,60. Ключевым драйвером для золота по-прежнему остается поведение американской валюты. По оценкам «Альпари Голд», на фоне спокойного отношения рынков капитала к риску в данный момент выраженного спроса на золото нет, и это не позволяет драгметаллу прилично скорректироваться.

Область ключевых поддержек располагается в пределах $1300-1303 в настоящий момент. Значимые сопротивления стоят значительно выше, на отметках $1328 и $1342 соответственно. Это значит, что золото остается внутри границ довольно просторного «боковика», и пока инвесторы не получат основание для действительной смены настроений, драгметалл сохранит позиции в диапазоне.

Согласно свежим данным CFTC, за неделю к 13 марта объем чистой длинной позиции по золоту снизился до минимума одиннадцати недель и составил 145,6 тыс. контрактов. При этом общая длинная позиция оценивалась в 171,3 тыс. контрактов. Общая короткая позиция, в свою очередь, составила 25,6 тыс. контрактов. Настроения на площадке в отношении золота очевидны — рынок предполагает, что драгметалл еще требуется в инвестиционных портфелях как инструмент хеджирования рисков, но в моменте потребность в нем небольшая.