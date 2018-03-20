Владельцы самого дешёвого в Новосибирске жилья подняли цены на аренду

Аналитики N1.RU подсчитали, как за год изменились цены на аренду квартир — выяснилось, что в Первомайском районе Новосибирска , где традиционно они были самыми низкими в городе, рост составил 6%. Средняя ставка аренды здесь сегодня составляет 10,7 тысячи рублей за однокомнатную квартиру.

Самый большой рост за год оказался у квартир в Советском районе: в целом по району они прибавили в цене 9,7%, с 13,4 до 14,9 тысячи рублей в месяц за «однёшку», а в Нижней Ельцовке увеличились на 11%, с 12,9 до 14,4 тысячи рублей.

«Вероятно, собственников квартир в этих местах просто перестала устраивать сумма, которую они имеют от сдачи своих объектов, так как с каждым годом её покупательная способность сокращается», — предположила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва

В остальных районах рост составил от 1,2% в Железнодорожном районе до 3,4% в Кировском. Вообще не изменились за год только цены на аренду в Дзержинском и Калининском районах: однокомнатную, как и прежде, можно снять в среднем за 14,2 и 12,5 тысячи рублей в месяц соответственно.

При этом, отмечают аналитики, хотя за год цены изменились не существенно, выросла доля вариантов стоимостью от 25 тысяч рублей в месяц — таких квартир стало больше на 2%, сейчас они занимают 11% от общего числа вариантов. Примерно на столько же сократилось предложение со стоимостью ниже 12 тысяч рублей в месяц.

Больше всего квартир в аренду сегодня предлагают в Ленинском районе — здесь сосредоточено 17% от общего числа вариантов. На втором месте по объёму предложения Октябрьский район (здесь сдают 15% всех квартир), на третьем — Заельцовский (12%). При этом 66% всех квартир под сдачу — однокомнатные.