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Уолл-стрит в панике: рынки открыли неделю обвалом
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Уолл-стрит в панике: рынки открыли неделю обвалом 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Reuters
Мировые рынки акций начали неделю с обвала. Индексы посыпались, отыгрывая накопившийся за последнее время негатив.
Как обычно, движение задавали рынки американские. Пока в Штатах была ночь, фьючерсы на американские индексы уже теряли почти процент. На этой фоне фондовые индикаторы Европы сразу ушли в минус. Любители различных фигур технического анализа даже увидели так называемый "смертельный крест" — пересечение определенных скользящих средних.
После открытия Уолл-стрит полномасштабное падение началось уже в самих Штатах. К слову, в моменте индекс S&P 500 терял более 2%.
Промышленный и транспортный индексы Dow Jones опустились на отрицательную территорию с начала года, а Nasdaq продемонстрировал самую сильную просадку с момента февральского краха, при том, что на прошлой неделе был зафиксирован самый большой с 2000 г. приток средств розничных инвесторов в Nasdaq ETF.
Обвал высокотехнологичных акций был спровоцирован новостями о том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica незаконно получила персональные данные пользователей соцсети для составления психологических портретов избирателей США.
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Любопытно, что на фоне всей этой паники на валютном рынке наблюдалась не традиционная покупка доллара, а его распродажа. При этом большую часть сессии трежерис дорожали.
Ранее мы уже писали, что рынки должны были бы упасть еще раньше, но крупные игроки были заняты экспирацией фьючерсов и опционов и удерживали рынок. Обвал начался на следующий день.
Это видно по графику, никаких сомнений быть не может.
TradingView.com
На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы, где главе регулятора Пауэллу предстоит дать рынку сигнал о том, сколько повышений ставки стоит ждать в этом году. Возможно, удар по рынку — это ответный сигнал регулятору, что не стоит слишком сильно ужесточать политику.
С другой стороны, на рынке уже надулся такой "пузырь", что его просто необходимо сдувать, о чем не раз говорили представители Федрезерва. К тому же, согласно истории, если февраль — падающий месяц для рынка акций, то и весь год будет нисходящим. Возможно, такая вероятность высока, и мы увидим плавное сползание индексов вниз.
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