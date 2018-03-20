Уолл-стрит в панике: рынки открыли неделю обвалом

Мировые рынки акций начали неделю с обвала. Индексы посыпались, отыгрывая накопившийся за последнее время негатив.

Как обычно, движение задавали рынки американские. Пока в Штатах была ночь, фьючерсы на американские индексы уже теряли почти процент. На этой фоне фондовые индикаторы Европы сразу ушли в минус. Любители различных фигур технического анализа даже увидели так называемый "смертельный крест" — пересечение определенных скользящих средних.

После открытия Уолл-стрит полномасштабное падение началось уже в самих Штатах. К слову, в моменте индекс S&P 500 терял более 2%.

Промышленный и транспортный индексы Dow Jones опустились на отрицательную территорию с начала года, а Nasdaq продемонстрировал самую сильную просадку с момента февральского краха, при том, что на прошлой неделе был зафиксирован самый большой с 2000 г. приток средств розничных инвесторов в Nasdaq ETF.

Обвал высокотехнологичных акций был спровоцирован новостями о том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica незаконно получила персональные данные пользователей соцсети для составления психологических портретов избирателей США

Капитализация Facebook рухнула на $6 млрд

Любопытно, что на фоне всей этой паники на валютном рынке наблюдалась не традиционная покупка доллара, а его распродажа. При этом большую часть сессии трежерис дорожали.

Ранее мы уже писали, что рынки должны были бы упасть еще раньше, но крупные игроки были заняты экспирацией фьючерсов и опционов и удерживали рынок. Обвал начался на следующий день.

Это видно по графику, никаких сомнений быть не может.

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На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы , где главе регулятора Пауэллу предстоит дать рынку сигнал о том, сколько повышений ставки стоит ждать в этом году. Возможно, удар по рынку — это ответный сигнал регулятору, что не стоит слишком сильно ужесточать политику.

С другой стороны, на рынке уже надулся такой "пузырь", что его просто необходимо сдувать, о чем не раз говорили представители Федрезерва. К тому же, согласно истории, если февраль — падающий месяц для рынка акций, то и весь год будет нисходящим. Возможно, такая вероятность высока, и мы увидим плавное сползание индексов вниз.