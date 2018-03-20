«ВСМПО-АВИСМА сохранит лидерство на титановом рынке»

«В прошлом году выручка ВСМПО-АВИСМА сократилась на 4,9% до 72,435 млрд руб., чистая прибыль — на 28% до 19,138 млрд руб. Вроде был все печально, но если мы проведем тщательный анализ факторов, повлиявших на ее финансовые результаты, то окажется, что „виновато“, главным образом, укрепление курса российского рубля. ВСМПО-АВИСМА, как известно, большую часть продукции отправляет на экспорт и ослабление американского доллара и евро сказалось на ее доходах.

Зато продажи титановой продукции ВСМПО-АВИСМА увеличились в 2017 г. на 14% — отличный результат в условиях жесткой конкуренции на глобальном рынке элемента №22. Между тем, ВСМПО-АВИСМА продолжает упорно и последовательно укреплять свои позиции в качестве ключевого снабженца для зарубежных потребителей. И, например, европейский авиастроительный концерн Airbus в феврале признал ВСМПО-АВИСМА поставщиком с лучшим качеством продукции. Подобным пока не может похвастаться никакая другая отечественная металлургическая или машиностроительная компания.

Замечу, что Airbusи ВСМПО-АВИСМА сотрудничают уже много лет — еще с 1990-х гг., когда были достигнуты договоренности на поставку полуфабрикатов из титана. Со временем номенклатура продукции, закупаемой Airbus, существенно эволюционировала и стала включать в себя обработанные детали.

Зато теперь ВСМПО-АВИСМА обеспечивает половину потребностей Airbus в титане и поставляет титановые штамповки практически для всех производимых им самолетов. Разумеется, ВСМПО-АВИСМА кооперируется не только с иностранными авиастроительными компаниями, среди ее клиентов — Объединенная авиастроительная корпорация , приобретающая широкую гамму изделий из титановых и алюминиевых сплавов.

Помимо сотрудничество с потребителями, ВСМПО-АВИСМА продолжает совершенствовать технологические мощности. В рамках взятого ею курса на их обновление в декабре минувшего года она заключила с правительством Свердловской области специальный инвестиционный контракт (СПИК) сроком на 7 лет. В соответствии с ним она претворяет в жизнь инвестиционный проект по модернизации прокатного стана стоимостью свыше 1,2 млрд руб., являющийся часть ее масштабной программы по развитию плавильного, прокатного, кузнечного, механообратывающего и иных производств.

После обновления прокатного стана ВСМПО-АВИСМА сможет не только нарастить выпуск продукции, но и повысить ее качество. СПИК же будет ей отличным подспорьем, поскольку предоставляет ей на законных основаниях снизить величину уплачиваемого налога на прибыль. Исходя из этого, ожидать резкого спада объемов производства и ухудшения финансовых показателей ВСМПО-АВИСМА в 2018 г. было бы неправильным. Курсы американского доллара и евро рано или поздно пойдут вверх, положительно отражаясь на ее доходах, выпуск и продажи тоже не будут падать. Более того, ВСМПО-АВИСМА продолжит быть лидером и российского, и мирового рынка титана».