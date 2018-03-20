Самарцев предупреждают о случаях мошенничества на бирже «Форекс»

Миллионы в игре

Жителю Самары Алексею П. «посчастливилось» познакомиться с брокерской компанией еще в июле 2014 года. «Особенность работы консультационного центра в Самаре заключалась в том, что его сотрудники становились твоими лучшими друзьями, — вспоминает в беседе с журналистами „Волга Ньюс“ Алексей. — У меня был куратор, и наши интересы, состав семьи и многое другое были схожими. Тогда же мне посоветовали передать управление своими финансами опытному трейдеру. Я согласился, положил на счет несколько тысяч долларов и подписал с трейдером соглашение, по которому он мог рисковать лишь 20% суммы. Однако уже к концу месяца он „спустил“ все».

Как выяснилось позже, трейдер оказался не таким уж опытным — такой же парень, который пришел когда-то в брокерскую компанию учиться. Ему «оформили» красивую легенду, но научить играть на бирже, видимо, забыли. Как бы то ни было, сотрудник компании остался должен крупные суммы многим ее клиентам.

"По имеющейся информации, злоумышленники в течение нескольких лет привлекали денежные средства граждан под предлогом осуществления игры на бирже «Форекс», а также оказания консультационных услуг по операциям на фондовом рынке, — сообщает на сайте МВД РФ официальный представитель ведомства Ирина Волк. — Полученные таким образом финансовые активы выводились из-под контроля клиентов и похищались. По предварительным данным, пострадавшими оказались несколько тысяч россиян, нанесенный им ущерб превысил сотни миллионов рублей".

"Заройте свои денежки"

Сегодня уголовные дела возбуждены в нескольких городах России . В Самарской области в материалах дела фигурируют около двух сотен потерпевших. «Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ „Мошенничество“, — рассказывает начальник следственной части ГСУ ГУ МВД по Самарской области Юрий Портнов. — По имеющимся сейчас данным, некоторые люди в результате сотрудничества с этой компанией остались не только без денег, но и без квартир».

Как отмечают в полиции, схемы отъема денег использовались разные. Иногда к человеку на улице подходил приятный мужчина в костюме и предлагал работу. Или же брокер просто заманивал сыграть на бирже, обещая быстрое обогащение. Некоторые клиенты приходили в офис фирмы сами благодаря обширной рекламе в СМИ. Других находили в соцсетях, предлагая зайти в офис консультационного центра, обещая подарок или купон на бесплатное обучение. После этого за каждым клиентом закреплялся менеджер, который некоторое время обучал клиента игре на бирже, а потом говорил, мол, «у вас прекрасно получается, и если начнете играть на рынке „Форекс“ — озолотитесь»…

Следователи рассказывают, что сначала клиенту предлагали поиграть в демо-версии компьютерной программы. Там было все просто: выросли котировки — продал, обогатился. Но когда клиента выводили в «большую игру», на реальный рынок, все уже было сложнее. «Люди, которые получают доход на „Форексе“, чаще всего имеют экономическое образование либо опыт совершения торговых операций на данном рынке, — отмечают в ГСУ. — Они изучили поведение рынка за последние несколько десятков лет и могут, основываясь на обширных знаниях, например, предположить, какая валюта может вырасти в цене в определенный период».

Бесплатный сыр И полицейские, и профессиональные экономисты устали предупреждать: если вы совершенно не разбираетесь в биржевой игре, лучше не рисковать. Махинаторы же, как правило, клиенту предоставляли трейдера, а тот проводил убыточные операции. А когда клиент проигрывал деньги, в ряде случаев, происходило следующее. Представители компании-дилера говорили клиенту, что он запросто может отыграться. Для этого необходимо получить в заем деньги под залог своего недвижимого имущества.

Заем в основном предлагали сами представители компании, при этом составлялся договор купли-продажи недвижимого имущества. Таким образом клиент за полцены продавал квартиру, к примеру, стоимостью в два миллиона рублей. Клиенту обещали, что как только он выиграет на рынке «Форекс», то выкупит квартиру по той же низкой стоимости. В итоге человек проигрывал и не мог вернуть имущество. Обманутые бывшие собственники обращались в суды, но те признавали право собственности за новыми хозяевами.

Пока расследование этой запутанной истории продолжается. А между тем граждан, которым поступают «заманчивые» звонки и сообщения с предложением попробовать свои силы на рынке «Форекс», полиция просит быть бдительнее и не доверять незнакомцам.