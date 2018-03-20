Биржи АТР снижаются вслед за американскими рынками

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром опускаются, чему способствует негативная динамика американских бирж, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,26%, до 3270,82 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,55%, до 1857,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,54%, до 31344,2 пункта. Корейский KOSPI снижался на 0,24%, до 2469,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,54%, до 5927,1 пункта, Nikkei 225 — на 0,74%, до 21321,54 пункта.

Биржи США в понедельник закрылись снижением на 1,4-1,9% на фоне внутренних новостей. В понедельник издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

К закрытию торгов акции Facebook упали на 6,8% — это худший день для бумаг компании почти за четыре года, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ показал самое значительное снижение среди остальных индексов — на 1,84%.

Вместе с этим инвесторы готовятся к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая в среду объявит свое решение по ставке. По данным CME Group, 91,6% экспертов считают, что базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых. В понедельник показатель составлял 94,4%.