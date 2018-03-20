Ещё
Биржи АТР снижаются вслед за американскими рынками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Биржи АТР снижаются вслед за американскими рынками 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром опускаются, чему способствует негативная динамика американских бирж, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,26%, до 3270,82 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,55%, до 1857,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,54%, до 31344,2 пункта. Корейский KOSPI снижался на 0,24%, до 2469,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,54%, до 5927,1 пункта, Nikkei 225 — на 0,74%, до 21321,54 пункта.
Биржи США в понедельник закрылись снижением на 1,4-1,9% на фоне внутренних новостей. В понедельник издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.
К закрытию торгов акции Facebook упали на 6,8% — это худший день для бумаг компании почти за четыре года, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ показал самое значительное снижение среди остальных индексов — на 1,84%.
Вместе с этим инвесторы готовятся к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая в среду объявит свое решение по ставке. По данным CME Group, 91,6% экспертов считают, что базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых. В понедельник показатель составлял 94,4%.
"Инвесторы ослабили свои позиции накануне заседания Федрезерва. Рынки разделились во мнении относительно того, будет ли регулятор повышать ставку три раза в этом году или четыре", — приводит агентство Рейтер слова старшего стратега Mizuho Securities Хироаки Мино (Hiroaki Mino).
Прайм: последние новости
Голосование на выборах завершилось в последнем регионе России Рубль в начале дня дорожал к доллару и евро Биткоин слабо дорожает на комментариях главы Банка Англии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей43
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России339
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной458
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос69
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
04:21
При строительстве метро в Москве произошло ЧП
Происшествия
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
02:41
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение