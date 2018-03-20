Цены на аренду жилья подскочили в самом дешевом районе

Впрочем, несмотря на подорожание аренды на 6%, Первомайский район остался лидером по самому дешевому жилью. Однокомнатную квартиру здесь можно снять в среднем за 10,7 тысячи рублей в месяц.

По данным аналитиков, самый большой рост цен зафиксирован в Советском районе города, а именно в Нижней Ельцовке, где стоимость ежемесячной аренды обычной однокомнатной квартиры подскочила за год на 11% — с 12,9 до 14,4 тысячи рублей.

В остальных районах средние цены на аренду однокомнатных квартир таковы: Кировский — 12 тысяч рублей (рост 3,4%), Калининский — 12,5 тысячи рублей (0%), Ленинский — 13,7 тысячи рублей (1,5%), Дзержинский — 14,2 тысячи рублей (0%), Октябрьский — 14,9 тысячи рублей (4,2%), Заельцовский — 15,8 тысячи рублей (1,3%), Железнодорожный — 17,2 тысячи рублей (1,2%), Центральный — 18,2 тысячи рублей (2,8%).

«В большинстве районов города цены на аренду жилья не изменились. Исключением стали наименее популярные места для найма жилья. Вероятно, собственников квартир в этих местах просто перестала устраивать сумма, которую они имеют от сдачи своих объектов, так как с каждым годом ее покупательная способность сокращается», — пояснила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринева

Больше всего предложений для аренды сейчас сосредоточено в Ленинском районе — 17%, Октябрьском районе — 15%, а также в Заельцовском — 12%. Доля однокомнатных квартир в общем объеме сейчас составляет 66%.